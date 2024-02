Abarth 600e já se mostra: 240 cv para o 'crossover' super vitaminado

Marca do escorpião confirma desempenhos excepcionais, à conta de um diferencial mecânico de deslizamento limitado

Já foi revelada a primeira imagem daquele que será o modelo mais potente de sempre na história da marca do escorpião.

Derivado do Fiat 600e, o electrizante Abarth 600e com 240 cv ultrapassa o estilo "doce" do 500e, que nem o forte escape electrónico Sound Generator disfarça.

Em total oposição, o crossover eléctrico com uma imponente entrada de ar mostra um visual bem mais agressivo que parece pronto a "comer" alcatrão.

Atrás destaca-se uma asa traseira nada discreta, a que se somam jantes em liga leve de 20 polegadas.

A Abarth afirma desempenhos excepcionais, à conta de um diferencial mecânico de deslizamento limitado que reforça a estabilidade e melhora a tracção.

Essas qualidades serão ainda mais destacadas com os pneus de alto desempenho que a construtora está a desenvolver com a Hankook.

Recorde-se que o fabricante é o actual fornecedor dos pneumáticos para todos os monolugares que competem na Fórmula E.

A fotografia agora revelada dá corpo à série especial Scorpionissima, pintada num Hypnotic Purple exclusivo.

Essa exclusividade é reforçada pelos 1.949 exemplares devidamente certificados que fazem o lançamento do desportivo vitaminado.

Sem mais dados para além dos 240 cv de potência, e muito menos da bateria e da respectiva autonomia, sabe-se que o sistema de travagem será revisto.

Esperam-se discos de travão maiores e com uma superfície mais larga para melhor resistência e maior dissipação do calor.

Submetido aos derradeiros testes dinâmicos, espera-se também o anúncio oficial da data de apresentação.

Não estará longe já que mostrou-se pela primeira vez ao público de Milão esta quinta-feira, no primeiro dos três dias de filmagem do novo spot publicitário.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?