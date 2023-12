A110 R Turini: nova estrela da galáxia Alpine ainda mais polivalente

À espera da estreia do "eléctrico" A290 já no próximo ano, ninguém ficará indiferente ao R Turini que irá enriquecer o catálogo do Alpine A110 em 2024.

A nova variante, que recorda um dos troços do Rali de Monte Carlo nos Alpes franceses, celebra o triplete conquistado pela marca em 1973 naquela prova.

O Turini replica a estética do Alpine A110 R mas mais adaptado a um uso diário na estrada. Em vez da fibra de carbono, conta antes com jantes em alumínio GT Race de 18 polegadas em preto fosco.

Outra novidade a enriquecer a gama está no tom Orange Corail, que passa a integrar a palete de cores personalizadas do Atelier Alpine.

Conservado foi o ADN do "irmão" de que deriva, seja nas afinações do chassis, seja no motor turbo de 1.8 litros com 340 cv e 340 Nm.

A velocidade de ponta mantém-se nos 280 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 3,9 segundos.

As encomendas para qualquer uma das versões já estão abertas, com as entregas a acontecerem nas primeiras semanas do próximo ano.

Versão Preço A110 73.400 euros A110 GT 84.300 euros A110 S 87.500 euros A110 R Turini 108.000 euros A110 R 114.000 euros

