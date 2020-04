508 PSE. Peugeot mais potente de sempre voltou a aparecer

Desvendado há pouco mais de um ano no Salão Automóvel de Genebra, o Peugeot 508 PSE, o modelo mais potente de sempre da marca do leão, voltou a mostrar-se (desta vez à luz do dia) e até desfilou pelo Autódromo de Sitges-Terramar, na Catalunha, onde ainda recentemente estivemos a testar a armada electrificada da Peugeot.

Esta ainda não é a derradeira versão do 508 PSE, a de produção, e isso fica evidente ao nível da decoração exterior, ainda marcada por um padrão camuflado, mas é o mais próximo disso que vamos ver até à sua apresentação definitiva.

Da última vez que o tínhamos visto ele apenas se deixou fotografar numa boxe, mas agora mostra-se à luz do dia, primeiro numa estrada de montanha e depois em pista, ou não fosse este o primeiro modelo de uma nova raça desportiva do leão - denominada PSE (Peugeot Sport Engineered) - que combina a combustão interna e a electricidade.

Ainda não são conhecidas as especificações finais deste modelo, mas quando apresentou o protótipo a Peugeot anunciou que o 508 PSE ia contar com uma versão de 200 cv do motor 1.6 PureTech e com dois propulsores eléctricos: um de 110 cv montado na dianteira e outro de 200 cv associado ao eixo traseiro.

Contas feitas, e de acordo com este anúncio da Peugeot, o 508 PSE terá uma potência total combinada de 350 cv, número que faz dele o modelo de produção mais potente de sempre da marca francesa. Contudo, este número até poderá ser superior. É que ainda recentemente a DS apresentou o DS 9 co uma variante híbrida plug-in com 360 cv, pelo que é bastante provável que este Peugeot 508 PSE venha a receber o mesmo grupo propulsor.

Só o tempo dirá o que vale este leão electrificado, mas uma coisa é certa: o 508 PSE promete… e muito!