Depois do Astra, é agora revelada a variante Sports Tourer da Opel, marcada por linhas elegantes e, obviamente, com uma capacidade de carga maior do que o hatchback.





Nova Opel Astra Sports Tourer: mais espaçosa e elegante

Com motorizações a gasolina, gasóleo e híbrida plug-in, a carrinha chega ao mercado apenas no segundo semestre de 2022, e não são conhecidos preços para o nosso país.

Familiar espaçoso

A carroçaria mede 4,64 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,48 metros de altura.





Mesmo sendo seis centímetros mais curta do que o modelo que substitui, tem mais sete centímetros de distância entre eixos, chegando aos 2,73 metros.

A bagageira chega aos 608 litros de capacidade, que pode subir até aos 1.643 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Na motorização híbrida plug-in, estes números descem para os 548 e .1574 litros, respectivamente, devido à colocação da bateria sob o piso da bagageira.

E, com o pacote opcional IntelliSpace, é possível somar um piso de carga móvel com duas alturas predefinidas, sendo possível colocá-lo na vertical para dividir o espaço de carga.

A Opel explica que a "chapeleira" pode ser guardada por baixo do piso do porta-bagagens, num espaço para ela concebido.

O kit de reparação de pneus está sempre acessível, mesmo com a bagageira cheia, já que pode ser acedido através dos bancos traseiros.



A porta da bagageira pode ter, em opção, um sistema de abertura e fecho automático, accionado com o movimento do pé sob o pára-choques.

Simples e elegante

Em termos estéticos, percebe-se a elegância as linhas do Opel Astra Sports Tourer quando visto de perfil.



A longa linha do tejadilho termina, de forma feliz, numa asa traseira superior alongada, onde se destacam o tejadilho e os pilares em preto, com o último a manter a cor da carroçaria.

À frente não há diferenças face ao hatchback, com o painel Opel Vizor a marcar o tom, reforçado pelos faróis LED e pelas luzes diurnas em L na horizontal.



Os pequenos faróis de nevoeiro também estão perfeitamente integrados no pára-choques.

A traseira também é em tudo semelhante à do hatchback, com os farolins, estreitos e angulares, a serem mais elegantes do que nunca.

Tecnologia a bordo

O interior sofreu uma verdadeira revolução, marcada pelo Pure Panel totalmente digital. O painel central forma um todo com os dois ecrãs de dez polegadas, com os mostradores digitais localizados atrás do novo volante multifunções.

O ecrã de infoentretenimento, virado ligeiramente para o condutor, incorpora os "últimos" botões físicos a bordo para controlar o sistema de ar condicionado.



De série está a conectividade sem fios de telemóveis compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto.

Os bancos ergonómicos AGR estão particularmente bem projectados, podendo ser estofados com uma mistura de pele e Alcantara.

O condutor é apoiado por sistemas de apoio de última geração, como o visor head-up, o sistema de assistência semi-autónomo Intelli-Drive 2.0, e câmara Intelli-Vision de 360 graus.

Os sistemas de segurança e assistência à condução funcionam graças a quatro câmaras, cinco radares e diversos sensores distribuídos na parte dianteira e traseira da carrinha.

Híbrido, gasolina e gasóleo

O novo Opel Astra Sports Tourer entra no mundo da electrificação, como já o hatchback tinha feito, sem abandonar os motores térmicos.



No campo do híbrido plug-in, são propostas versões de 180 e 225 cv, debitadas por um bloco turbo de 1.6 litros de 150 e 180 cv, respectivamente.

A ele está associado um motor eléctrico de 81 kW (110 cv) e 320 Nm, com a potência e o binário a serem passados ao eixo dianteiro através de uma caixa automática de oito relações.

A bateria de 12,4 kWh deverá assegurar uma autonomia até 60 quilómetros em condução 100% eléctrica.

A opção a gasolina está a cargo do motor turbo a gasolina de 1.2 litros de 110 ou 130 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades ou automática de oito relações.

A variante a gasóleo é equipada com o bloco turbodiesel de 1.5 litros e quatro cilindros com 130 cv, com transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito relações.

