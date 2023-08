VZ5 BAT: a série especial mais sombria do Cupra Formentor

A Cupra não pára de elevar a exclusividade do seu Formentor: em causa está a nova edição VZ5 BAT, limitada a 500 exemplares.

A distinguir esta primeira variante do SUV mais potente da gama estão diversos elementos exteriores e interiores que realçam o seu carácter mais emotivo… mas também mais sombrio!

Inédito é o quase desaparecimento dos tons em cobre que sempre distinguiram os modelos da marca; apenas as pinças de travão nas rodas dianteiras mantêm esta cor distintiva.

Afinal, o que o irá realçar ainda mais na estrada é o seu design "a preto sobre preto", nas palavras de Sven Schuwirth, responsável pela divisão de operações da marca espanhola.

A identidade desportiva é reforçada, por fora, pelos elementos em preto brilhante, desde as barras do tejadilho até à grelha, sem esquecer as caixas dos retrovisores laterais em fibra de carbono.

As jantes em liga leve de 20 polegadas no mesmo tom, e as ponteiras de escape em preto cerakote realçam de forma determinante o seu carácter feroz na estrada.

O símbolo da marca à frente e atrás, assim como as letras cromadas escuras na traseira, dão o toque final a esta estética mais agressiva.

O espírito sombrio desta edição especial prossegue a bordo, marcado por pormenores como os frisos cromados em preto a delimitarem as saídas de ar e a consola central.

Os bancos CUP Bucket de série da Sabelt revestidos a preto destacam o logótipo da Cupra em relevo, mantendo-se as costuras em cobre para manter a tradição dos modelos da insígnia.

O que não mudou foi a motorização que equipa o Formentor VZ5: um bloco TSi de 2.5 litros e cinco cilindros, capaz de passar 390 cv e 480 Nm às quatro rodas através de uma caixa automática DSG de sete relações.

Não é indicado o preço para esta série especial VZ5 BAT mas deverá ser bem superior aos 81.350 euros que custa a versão convencional.

