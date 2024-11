Via Verde sobe preços em 2025 para vários serviços

Faltam pouco menos de dois meses para o fim do ano chegar mas a Via Verde já anunciou no seu portal electrónico o aumento de preços em várias modalidades dos seus serviços para 2025.

A mensalidade para a Mobilidade, destinada a clientes frequentes e utilizadores de vários serviços, passa de 1,14 para 1,25 euros, com o pagamento anual a subir de 13,35 para 14,49 euros.

Já a Mobilidade Leve, apontada a clientes ocasionais que querem usar vários serviços, sobe de 1,43 para 1,59 euros.

Para a modalidade de subscrição Autoestrada, de acordo com a nota da agência Lusa, o valor mensal sobe apenas um cêntimo, de 0,52 para 0,53 euros, e a anuidade passa de 6,12 para 6,25 euros

Todos estes valores pressupõem um desconto promocional que obriga a aderir ao extracto de conta electrónico, sendo mais elevados caso se opte em receber o documento em papel.

Quanto à modalidade de compra do identificador Via Verde, o preço continua a ser de 45 euros, descendo para 37,5 euros com desconto promocional por adesão ao extracto electrónico.

