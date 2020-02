Os ciclistas parecem, em definitivo, ter tomado conta das cidades europeias e, no nosso país, esse movimento não tem sido excepção; basta ver o aumento do número das ciclovias na Grande Lisboa e no Grande Porto, por exemplo!





Ver e ser visto: Ford cria blusão com 'emojis' para ciclistas

Infelizmente, esse crescimento não tem estado a ser acompanhado por um maior respeito por parte dos automobilistas que se cruzam com os amantes das duas rodas sem motor.

Dados avançados pela Comissão de Segurança Rodoviária da União Europeia indicam que, todos os anos, morrem 2.000 ciclistas nas estradas do Velho Continente.

Pois a Ford Europa avança agora com um novo projecto que espera reduzir a mortandade que se tem verificado junto dos ciclistas.

Inserido na campanha Share de Road, a marca encomendou o protótipo de um blusão emoji usando esta língua nascida no mundo digital há mais de 20 anos.

Esta criação única permite aos ciclistas mostrarem aos condutores, com mais facilidade e clareza, quais são as suas intenções e o seu estado de espírito perante as condições na estrada.

O blusão possui nas costas um painel com LEDs que apresenta três emojis com expressões emocionais, setas de mudança de direcção à esquerda e à direita, e um sinal triangular a alertar para um perigo iminente.

Todos esses signos são activados pelo ciclista através de um controlo remoto sem fios, montado no guiador da bicicleta.

"O Blusão Emoji utiliza um meio de comunicação de compreensão universal para mostrar uma forma de aliviar as tensões na estrada e permitir que todos saibamos partilhá-la", explicou Emmanuel Lubrani, responsável pelo programa Share the Road da Ford Europa.

Espera-se que esta ideia possa ver a luz do dia o mais depressa possível, seja pelas mãos da marca automóvel, ou por qualquer insígnia de vestuário.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?