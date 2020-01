Airbag central revolucionário vai chegar a 19 modelos já este ano

A Autoliv, empresa sueca líder no fabrico de equipamentos de segurança para automóveis, criou um novo airbag dianteiro central que promete evitar o choque de cabeças entre os dois ocupantes da frente em caso de acidente.

Em caso de embate forte lateral, os ocupantes são projectados com violência em direcção ao passageiro do lado, situação que causa muitas vezes lesões graves ao nível do peito e da cabeça.

Este tipo de impacto é muito comum em acidentes de viação e a partir do dia 1 de Janeiro de 2020 começou a merecer a atenção da EuroNCAP, que o passou a incluir nos seus relatórios de segurança.

Depois de vários testes, a Autoliv não só acredita ter um airbag capaz de reduzir este impacto como já adiantou, em comunicado, que este equipamento será instalado em 19 modelos automóveis já este ano, mesmo que ainda não tenha revelado quais.

Este dispositivo está instalado entre os dois bancos da frente e funciona como qualquer outro airbag, disparando assim que detecta um embate.

Os estudos já realizados sugerem que este airbag "Front Center", como é conhecido, pode reduzir até 80% das lesões causadas por embates laterais entre passageiros.