Vendas automóveis nacionais: Porsche "dispara" 500%!

A subida de 500% nas vendas da Porsche, correspondente à comercialização de 162 desportivos nos dois primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019, é o dado mais "impressionante" do relatório de Fevereiro da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).





De assinalar é também a venda de seis Lamborghini no último mês, a somar aos três que já tinha comercializado em Janeiro. É uma subida de 200% em relação à soma dos dois primeiros meses de 2019, em que só tinham vendido três exemplares.Depois de registar em Janeiro uma queda de 8,5% na venda de novos veículos, o mercado automóvel nacional reagiu em Fevereiro com uma subida de 5% em relação ao mês homólogo de 2019, correspondente à matriculação de 23.038 viaturas.

Segundo os dados avançados pela ACAP, a soma dos dois primeiros meses de 2020 representou a venda de 40.542 veículos, uma descida de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

No que ao segmento de ligeiros de passageiros diz respeito, em Fevereiro foram matriculados 20.263 viaturas novas, ou seja, mais 7,4% do que no mês homólogo do último ano.

Se se comparar com os primeiros dois meses de 2019, houve uma variação positiva, mas residual, de 0,4%, patente nas 34.686 unidades vendidas.

Quanto ao segmento de ligeiros de mercadorias, o mercado registou no último mês uma evolução desfavorável.

A matriculação de 2.484 unidades correspondeu a uma diminuição de 5,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, em Janeiro e Fevereiro foram vendidas 5.079 unidades, o que representou uma descida de 8,3% face ao mesmo período do ano passado.

Quanto ao segmento de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Fevereiro verificou-se uma quebra abrupta de 37,4% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados apenas 291 veículos desta categoria.

De Janeiro a Fevereiro de 2020 as matrículas totalizaram 777 unidades, o que representou também uma descida de 21,6% relativamente ao período homólogo de 2019.

Mercedes e BMW no Top 10

Mercedes e BMW integram a tabela das dez marcas mais vendidas no nosso país, num segmento liderado pela Renault.

A Peugeot colocou-se no segundo lugar, com o pódio a ser fechado pela Mercedes. No ‘top 10’ mantêm-se a Citroën, Nissan, BMW, Opel, Seat, Volkswagen e Fiat.

Surpreendente é a subida da Porsche em Fevereiro, com um "pulo" de 294,1%, a que corresponde a venda de 67 desportivos, quando comparado com as 17 unidades vendidas no mês anterior.

O crescimento é ainda mais impressionante se se compararem os primeiros dois meses deste ano: um "disparo" de 500%, patentes na venda de 162 unidades contra as 27 vendidas no mesmo período de 2019.

