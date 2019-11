Um Bugatti por menos de um milhão de euros? É uma dúzia para a mesa do canto, sff!

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Bloomberg. A Bugatti está a pensar criar uma alternativa 100% eléctrica para colocar lado a lado com o Chiron.

O modelo, que deverá ser um Grand Tourer ou um crossover para acomodar quatro pessoas, poderá chegar ao mercado a preços de "saldo": entre os 500 mil e o milhão de euros!

Stephan Winkelmann, presidente da Bugatti, confirmou a informação à televisão da agência noticiosa financeira, acrescentando que estão em curso conversações com a Volkswagen para o projecto avançar.

É objectivo do responsável da subsidiária do grupo germânico que a marca esteja em condições de caminhar pelo seu próprio pé, caso a Volkswagen decida alterar a relação que mantém com o construtor francês.

Se o projecto for para a frente, a Bugatti poderá passar de uma produção anual de 100 unidades para mais de 600 veículos. A ideia para desenvolver um modelo premium numa categoria abaixo do Chiron não é propriamente nova; aliás, é algo que tem vindo a ser pensado nos últimos dez anos.

Exemplo disso foi o protótipo Bugatti 16C Galibier apresentado em 2013, e anunciado como o próximo passo da marca após o lançamento do Veyron. Na altura, foi anunciado que seria híbrida a motorização do concept car.

