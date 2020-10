Troca de carros na polícia: França ganha CUPRA e Espanha recebe Peugeot/Citroën

Ter carros potentes, que permitam apanhar os infractores num fôlego, está sempre na ideia das autoridades policiais… e, de preferência, com modelos da "casa"!

Não deixou, por isso, de ser uma surpresa quando a Gendarmerie Nationale francesa optou por trocar a sua frota de Renault Mégane R.S. e Alpine A110 pelo espanholíssimo Seat León Cupra para as suas equipas de intervenção rápida.

Trata-se ainda do modelo da anterior geração, equipado com o bloco 2.0 TSI de 290 cv, mas o contrato de quatro anos prevê a entrada em cena do novo CUPRA León já em 2021.

Agora são os nossos "vizinhos" espanhóis a deixarem de lado o construtor de Martorell, e optarem por uma frota automóvel francesa.

As equipas de patrulha da Policía Nacional espanhola serão equipadas com 642 unidades do Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech 130, estreando ainda na sua frota o Peugeot 3008 Hybrid com 300 exemplares.

Gendarmerie recusa Cupra

Agora, de terras gaulesas vem a curiosidade subliminar desta troca, mostrando a veia patriótica da Gendarmerie Nationale.

Segundo La Revue Automobile, o comando da força policial francesa terá "rompido" o contrato para a entrega do CUPRA León, depois de já terem recebido 17 Seat León Cupra.

Ainda que o portal gaulês não indiquer os contornos desta decisão, aparentemente o chefe máximo da Gendarmerie National deu um murro na mesa, preferindo antes o "savoir faire" da marca do losango.

Seria uma forma indirecta de dizer que os agentes policiais estão mais ansiosos por "divertirem-se" nas perseguições ao volante de um Mégane R.S. ou de um Alpine A110 do que num Seat León Cupra ou num CUPRA León.

Rumores indicam que poderá estar para breve alterações no contrato ou mesmo um novo concurso para renovar a frota policial francesa.

Ironia do destino: se a Gendarmerie Nationale pensa optar pela nova geração do Renault Mégane R.S., convém recordar que a "bomba" francesa é construída… em Espanha!

