A pandemia da Covid-19 obrigou a contingências na organização de grandes eventos, e a edição deste ano da SEMA, em Las Vegas, não fugiu à regra, com a apresentação, via internet, das propostas dos construtores automóveis.





Três GR Supra únicos brilham no SEMA 360

Nesta SEMA 360 virtual, que arrancou na segunda-feira e se prolonga até sexta-feira, a Toyota avançou com três versões únicas do GR Supra 3.0 Premium.

Baptizado como Ornamental Conifer, o pequeno "selvagem" japonês foi transformado numa peça de arte pelo britânico Nicolai Sclater.

Este projecto pictórico, que é também uma homenagem à cultura pop, apresenta expressões como True to Form e Lightning Response, bem acompanhados por gráficos na "chapa" a representarem toda essa agressividade.

Sclater usou pincéis e tinta de esmalte para pintar "meticulosamente", como afirma a Toyota, cada letra e cada gráfico.

E, embora este GR Supra seja uma peça única, o artista da Ornamental Conifer tem em carteira obras de arte de edição limitada, bem como outros brindes como camisolas, chaveiros ou sacolas.

Em paralelo a este desportivo marcado pela arte de rua, o construtor nipónico avançou com GR Supra drifter preparador pela Ken Gushi Motorsports e GReddy Performance.

Equipado como o bloco de 3.0 litros e seis cilindros, o GReddy Performance Formula D GR compreende um novo turbo-alimentador, um escape Sean Adriano Racing, e uma transmissão sequencial Samsonas de seis velocidades.

O radiador foi montado noutra área do compartimento do motor, para melhorar a refrigeração e o equilíbrio do desportivo.

E, para encher ainda mais os olhos dos fãs do drift, ou não estivesse a criação focada na eficiência, simplicidade e impacto visual, está ainda equipado com um kit de carroçaria Pandem Rocket Bunny e jantes Rays.

O terceiro GR Supra passou pelas mãos da Papadakis Racing, que corre no campeonato Formula Drif Pro nos Estados Unidos.

A mover a versão especial Rockstar Energy Drink GR Supra está o poderoso motor B58 de seis cilindros em linha, com 1.047 cv de potência e 1.231 Nm de binário.

Estes valores foram obtidos graças à integração de um novo turbocompressor ligado a uma válvula wastegaste, e de uma nova bomba de combustível AEM.

Bielas em aço forjado, novos pistões e injectores de combustível, bem como um valvetrain Supertech Performance, um colector turbo Full Race e uma intake em alumínio da Mountune completam o conjunto desta verdadeira "bomba" para derrapagens controladas.

