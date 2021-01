Foi uma tragédia que dificilmente será esquecida pelos amantes das "duas rodas" nos tempos mais próximos.





Mais de 230 motas históricas desaparecem em chamas na Áustria

Mais de 230 motas históricas desapareceram no violento incêndio que atingiu o Top Mountain Motorcycle Museum, nos Alpes austríacos, na madrugada de segunda-feira,

A colecção incluía exemplares clássicos de excepção de mais de 100 marcas, desde a Ducati até à BMW, passando pela Yamaha, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Brough Superior, Honda, MV Agusta, Royal Enfield ou Triumph.

Entre as peças mais raras em exposição no museu, estavam uma motocicleta Laurin & Klement de 1905, assim como várias motas da Porsche, NSU e FN Herstal.

A tragédia ganhou maiores proporções já que, quando o incêndio deflagrou às 05h00 de segunda-feira, estava patente uma exposição temporária dedicada à Indian, com vários exemplos da mítica marca americana.

Mais de 100 bombeiros tentaram por todos os meios travar o desastre mas o incêndio só foi extinto às 14h00.

Nenhuma mota terá escapado dos escombros em que o museu de 2.600 metros quadrados ficou.

Localizado a 2.200 metros de altitude, na parte mais alta do Passo de Hochgurgl, em pleno coração do Tirol, o Top Mountain Motorcycle Museum oferece vistas deslumbrantes sobre os Alpes austríacos cobertos de neve.

Além de admirarem a incrível colecção do museu, os fãs das "duas rodas" também podiam desfrutar das pistas de esqui daquela estância turística.

As causas do incêndio, que não causou quaisquer vítimas para além das motas, ainda não são conhecidas, tendo sido aberta um inquérito às causas do sinistro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?