Thierry Bolloré (antigo CEO do Groupe Renault) é o novo CEO da Jaguar Land Rover

Thierry Bolloré é o novo CEO da Jaguar Land Rover. Depois de ter deixado o cargo de CEO do Groupe Renault, cargo que ocupou de forma interina desde a saída de Carlos Ghosn até à chegada de Luca de Meo (Ex-SEAT), Bolloré chega agora à Jaguar Land Rover para substituir Sir Ralf Speth, que passará a assumir o cargo de vice-presidente não executivo da Jaguar Land Rover plc.O anúncio foi feito esta quarta-feira por Natarajan Chandrasekaran – chairman da Tata Motors, Tata Sons e Jaguar Land Rover plc) – que também anunciou que o executivo francês assume funções no próximo dia 10 de Setembro."Trata-se de um líder empresarial consolidado com uma carreira internacional reco-nhecida onde se destaca a implementação de transformações complexas, pelo que Thierry irá trazer a sua experiência excecional a um dos cargos mais importantes do setor", afirmou Natarajan Chandrasekaran.Já Thierry Bolloré afirmou: "A Jaguar Land Rover é conhecida em todo o mundo pelo seu legado inigualável, design requintado e profunda integridade da sua engenharia. Será um privilégio liderar esta empresa fantástica numa das épocas mais desafiantes da nossa geração".Recorde-se que além da passagem pelo Groupe Renault, Thierry Bolloré também desempenhou funções de destaque na Faurecia, um importante fornecedor internacional do sector automóvel.