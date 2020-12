Chama-se The Prodigium e pode custar qualquer coisa como 500 milhões de euros se alguma vez vir a luz do dia.





The Prodigium é um 'tubarão' dos mares e pode custar 500 milhões de euros

O mega iate é o mais recente delírio visual de Pierpaolo Lazzarini, com o seu nome inspirado num animal e o interior na arquitectura da Roma antiga.

Verdadeira villa romana sobre as águas, o projecto do responsável da Lazarini Design Studio é uma alternativa para os mais privilegiados escaparem à pandemia da Covid-19 em alto mar.

Com mais de 150 metros de comprimento, 31 metros de largura e seis conveses, The Prodigium está estilizado de maneira a imitar um tubarão, bem visível nos dois terraços retrácteis laterais.

O enorme peixe, no entanto, não foi o único ponto de inspiração do estúdio de design italiano para projectar este mega iate de vanguarda.

"Pensámos no tubarão como o imperador dos mares", explica Pierpaolo Lazzarini, "e imediatamente decidimos basear o projeto no império mais famoso da História: o romano!".

Significa então que este prodígio oceânico integra diversos elementos de um tubarão e da arquitectura da Roma clássica que podem ser apreciados de diferentes perspectivas.

Destacam-se os terraços dos conveses em forma de barbatana de tubarão, e as colunas romanas das piscinas.





Ainda com o grande peixe como fonte inspiradora, a sala de estar no convés superior também foi projectada para se parecer com o animal aquático.

O tubarão, combinado com a influência arquitectónica da Roma antiga, cria uma aparência "futurista" ao navio capaz de acomodar 40 convidados e 30 tripulantes.

Essa inspiração clássica transparece nas duas colunas voltadas para a entrada principal de uma das piscinas, suportando também o convés superior adornado por uma segunda piscina.





Revelando o seu gigantismo, o The Prodigium pode albergar na popa, ao nível do mar, iates até 30 metros de comprimentos.

Dispõe igualmente de duas "garagens" para guardar outros "brinquedos", como um Tesla Cybertruck, enquanto o último convés, coberto com painéis solares, está concebido para suportar até três helicópteros.

Três motores a jacto, alinhados com dois propulsores eléctricos, asseguram a mobilidade deste "monstro" a uma velocidade de cruzeiro de 22 nós, equivalente a 41 km/hora.





O casco em aço permite ao navio ter um centro de gravidade mais baixo, melhorando assim a sua eficiência.

O estúdio de design italiano prevê um tempo de construção de 28 meses e um custo de 300 milhões de euros, caso consiga encontrar os investidores certos para apostarem no projecto.

