Tesla investe 1,24 mil milhões de euros em bitcoins; valor da criptomoeda dispara para novos máximos

A Tesla investiu 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,24 mil milhões de euros) em bitcoins e vai começar a aceitar a moeda digital como meio de pagamento na compra dos seus modelos.

Após o grupo automóvel anunciar a decisão, o valor da criptomoeda disparou para mais de 43 mil euros, atingindo um novo máximo, de acordo com a agência Lusa.

O anúncio foi feito num documento dirigido ao regulador da bolsa norte-americana (SEC) e assinala a confiança da empresa de Elon Musk na bitcoin.

Mesmo assim, os reguladores mundiais ainda consideram a criptomoeda como um activo financeiro bastante utilizado em transacções ilegais, como branqueamento de capitais.

A Tesla explicou ter mudado recentemente a sua política de investimentos para diversificar as fontes de liquidez e ganhar flexibilidade, para poder remunerar amplamente os seus accionistas.

Neste contexto, o conselho de administração deu "luz verde" à empresa para investir em vários activos financeiros, incluindo a bitcoin.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, "vai começar a aceitar a bitcoin como forma de pagamento na compra dos seus produtos, num futuro próximo", sublinhou o grupo.

A moeda virtual, criada por anónimos e gerida por uma rede descentralizada, é particularmente volátil e o seu preço nem sempre é facilmente determinado.

Essa volatilidade e o anonimato que proporciona aos utilizadores não são bem vistos pelas autoridades, que exigem uma regulação mais rígida.

Janet Yellen, nova secretária do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou numa audição recente no Senado norte-americano, que as criptomoedas são "usadas principalmente" para o financiamento de actividades ilícitas e que representam uma "preocupação especial".

O governo norte-americano, acrescentou Yellen, deve analisar formas de limitar o seu uso e de assegurar que não se tornam um meio para lavar dinheiro sujo.

