Tesla Cybertruck destruiu Ford F-150. Mas será que foi mesmo assim?

Goste-se ou não da imagem futurista, é impossível não reconhecer que o Tesla Cybertruck é o automóvel do momento.

Quando Elon Musk afirmou que a "pick-up" da Tesla iria ser melhor do que a Ford F-150 – o automóvel mais vendido nos Estados Unidos – e que seria mais rápida do que um Porsche 911, ninguém acreditou. Mas a verdade é que a versão mais potente da Cybertruck – denominada Tri Motor – é capaz de acelerar dos 0 aos 96 km/h em 2,9 segundos e que acaba de ganhar o primeiro desafio à F-150.

Foi o próprio Musk que partilhou no seu Twitter um vídeo (ver abaixo) que mostra uma "luta" entre a Cybertruck e a F-150, com a última a não ter qualquer hipótese. Mas será que é mesmo assim tão simples? Não, não é… e o motivo é óbvio: a F-150 usada nesta "luta" parece contar apenas com tracção traseira, pelo que partiu em enorme desvantagem para este duelo.

A Cybertruck usada conta com uma configuração de tracção integral, pelo que será a versão equipada com dois ou três motores eléctricos. Como se isso não fosse suficiente, ainda falta falar do peso, já que a F-150 é consideravelmente mais leve que a "pick-up" da Tesla.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Contas feitas, e apesar de Musk "vender" a ideia de que esta foi uma vitória "sem espinhas", fica a sensação de que esta luta não foi equilibrada e que a Ford estava condenada antes mesmo do duelo começar. Resta-nos aguardar por uma comparação entre a Cybertruck e uma F-150 com tracção total…