Tem 300 mil euros à mão? Peugeot 206 WRC de Marcus Grönholm está à venda!

Sol, calor e uma enorme vontade de saltar para a estrada, agora que tudo começa a voltar a uma normalidade "anormal" devido ao Covid-19.

E se esse regresso for ao volante do Peugeot 206 WRC? No portal da Arts & Revs está à venda a versão com que o finlandês Marcus Grönholm conquistou, em 2001, o quarto lugar no Rali da Alemanha.

A galeria luxemburguesa só indica o preço de venda por consulta mas acredita-se que facilmente deverá situar-se entre os 300 mil e os 400 mil euros.

Numerado com o chassis C31, esta "besta" devidamente legalizada para circular na estrada, está conforme as especificações originais do modelo e preparada para acelerar no alcatrão.

Junto com o carro vem um importante pacote de peças de reposição, assim como o passe FIA Gold original com os números correspondentes VIN e WRC.

Equipado com um motor turbo de 2.0 litros, capaz de desenvolver mais de 300 cv, o Peugeot 206 WRC faz menos de quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 220 km/hora.

O palmarés no Mundial de Ralis também é deveras impressionante: Marcus Grönholm conquistou por duas vezes o título de pilotos (2000 e 2002), e a divisão Peugeot Sport mostrou-se imbatível ao ganhar, entre 2000 e 2002, o título de construtores para a marca do leão.

Em 2004, passou para a Bozian Racing, com que Nicolas Vouilloz e o co-piloto Henning Solberg competiram no Mundial de Ralis.

Há quatro anos, o chassis e a carroçaria foram todos revistos e reparados pela SMG, antes de ter sido vendido a um coleccionador privado.

A Vaison Sport voltou a rever os principais elementos mecânicos, sob a supervisão de um antigo engenheiro da Peugeot Sport.

Face à qualidade e à história deste Peugeot 206 WRC, acredita-se que não estará por muito tempo o anúncio que a Arts & Revs publicou no seu portal.