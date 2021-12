Só para fãs do 'tuning': Toyota iQ é um GR Yaris com motor Kawasaki

Um GR Yaris disfarçado de Toyota iQ? Sim, é possível, e tudo foi "arranjado" por uma preparadora japonesa para levar o estranho bólide ao salão automóvel de Tóquio.

Se à frente e atrás apresenta o mesmo visual do pocket rocket, ao invés do bloco de 1.6 litros e três cilindros que o equipa, está o motor de uma mota Kawasaki montado na traseira.

As fotografias desta "obra de arte" foram publicadas no Twitter pessoal de um dos mecânicos que trabalhou no projecto e o resultado final é, deveras, quase irracional.

As semelhanças do iQ com o GR Yaris começam nas ópticas, encaixadas nos pára-choques personalizados, nas soleiras laterais e nos guardas-lamas, idênticas ao modelo original.

O visual é reforçado pelo capô em fibra de carbono com nervuras distintas e pela asa traseira relativamente discreta. A diferença está mesmo no sistema de escape, com os "fumos" a sairem por uma das janelas detrás.

O conjunto é finalizado por um jogo de jantes em liga leve pintas em branco, com pneus bem mais largos no eixo traseiro do que no dianteiro.

O interior é marcado por dois bancos de competição, e eliminado o traseiro para dar espaço ao novo motor, um volante Momo de três raios, e um painel de instrumentos personalizado.

Ao centro do tabliê está um ecrã táctil multimédia que deverá dar os dados de telemetria em tempo real.

O motor que o alimenta é o de uma a Kawasaki Ninja ZX-14R, com 1.441 centímetros cúbicos para 211 cv e 154 Nm, ligado a uma transmissão sequencial de seis relações.

Os desempenhos deste mini desportivo não foram revelados mas saiba-se que a mota é capaz de fazer menos de três segundos dos zero aos 100 km/hora.

Esta não é a primeira vez que uma versão desportiva do Toyota iQ é imaginada. A Gazoo Racing já o tinha recriado como GRMN iQ Racing Concept, com um bloco de 1.3 litros de quatro cilindros e 110 cv de potência.

E convém não esquecer o Aston Martin Cygnet criado para um cliente da marca, que não é mais do que uma réplica do citadino com o bloco V8 de 4.7 litros do Vantage.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?