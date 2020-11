É proposto nas versões berlina e carrinha, com quatro níveis de equipamentos – Ambition, Style, Sportline e Laurin & Klement –, e já está disponível nos concessionários nacionais.





Skoda Superb iV híbrido 'plug-in' já chegou. Conheça os preços

Falamos do novo Skoda Superb iV, na sua variante híbrida plug-in, com um preço de partida de 40.943 euros.

As diferenças estéticas de ambas as versões em relação aos "irmãos" equipados com motores térmicos são mínimas.

O híbrid plug-in distingue-se na parte inferior do pára-choques em favo de mel e na tomada de carregamento eléctrico, na grelha do motor, e na sigla 'iV' inscrita na porta da bagageira.

Abertas as portas, verifica-se que é na bagageira que se verifica que a sua capacidade desceu devido à acomodação das baterias.

Nada de novo nos modelos electrificados de inúmeras marcas automóveis mas, mesmo assim, a berlina oferece 470 litros contra os 625 do seu congénere a combustão.

A carrinha, por seu lado, vê a capacidade reduzir-se para 510 litros contra os 670 oferecidos pelas versões equipadas com motores térmicos.

No tabliê, o sistema de infoentretenimento é específico, com menus distintos sobre o desempenho eléctrico em estrada.





A mover o Skoda Superb iV híbrido plug-in está um bloco 1.4 TSI a gasolina com 156 cv, aliado a um motor eléctrico de 85 kW (116 cv).

Os dois propulsores, em conjunto, colocam nas rodas dianteiras 218 cv e 400 Nm máximos através de uma caixa DSG de seis relações.

O desempenho em estrada promete ser animador, cumprindo 7,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 224 km/hora, com efectivos reflexos nos consumos.





São 1,5 litros por cada centena de quilómetros percorridos, com emissões de dióxido de carbono entre os 33 e 35 g/km, e um consumo "eléctrico" de 14 a 14,5 kW para a mesma distância.

Uma bateria de iões de lítio de 13 kWh alimenta o motor eléctrico, permitindo uma autonomia até 55 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

Sport, E e Hybrid são os três modos de condução oferecidos, sendo a primeira selecção, como o nome indica, aquele que coloca no solo toda a potência da motorização.





O terceiro modo "obriga" a interacção dos dois motores com gestão automática enquanto na selecção E, que é o padrão automático quando se dá à ignição, o carro é alimentado apenas pela bateria.

O carregamento da bateria numa wallbox de 3,6 kW demora 3h30 enquanto numa tomada eléctrica tradicional será necessário toda a noite.

Abaixo seguem os preços para as variantes berlina e carrinha do Skoda Superb iV híbrido plug-in.





Skoda Superb iV Berlina Skoda Superb iV Break

Ambition 40.943 euros Ambition 42.059 euros Style 44.792 euros Style 45.599 euros Sportline 45.772 euros Sportline 46.839 euros Laurin & Klement 48.857 euros Laurin & Klement 49.472 euros

