Chegou ao mercado português um novo actor da mobilidade elétrica: chama-se Moon, e é especialista em soluções integradas na área da mobilidade eléctrica, no que diz respeito ao seu armazenamento e carregamento.





SIVA lança Moon com novas soluções de carregamento eléctrico

A marca do grupo austríaco PHS, representada no nosso país pela SIVA, disponibiliza soluções para clientes particulares (wallboxes), e propõe carregadores rápidos com 75kW de capacidade.

São três as áreas de negócio em que a PHS irá desenvolver e comercializar soluções de mobilidade eléctrica. Para os clientes particulares serão propostas wallboxes domésticas que vão de 3,6 kW (modelo Basic) a 22 kW (modelo Connect).

Está igualmente disponível um carregador portátil Power2Go para uma maior flexibilidade e mobilidade de carregamento, respeitando a mesma gama de potências de 3,6 kW a 22 kW.

Estes produtos encontram-se à venda nos concessionários das marcas representadas pela SIVA, com todas as informações a poderem acedidas através do portal da Moon.

Quanto aos clientes empresariais, são propostas soluções à medida das necessidades de carregamento das frotas.

Elas passam não só pela instalação dos carregadores mais adequados mas também pela melhor utilização possível da potência disponível, podendo até serem incluídas soluções de geração e armazenamento energético.

Por fim, enquanto operador de posto de carregamento (OPC), serão disponibilizados postos de carregamento rápido na rede Mobi.E, que vão dos 75 kW aos 300 kW.

Para o nosso país, no entanto, apenas os primeiros estarão disponíveis no lançamento nesta primeira fase. Até ao final do ano, os primeiros Power Chargers serão instalados nos concessionários da Volkswagen, Audi, Skoda e SEAT.

Assinale-se, contudo, que as wallboxes e postos de carregamento da Moon não são exclusivos dos clientes das marcas representadas pela SIVA.

Como não poderia deixar de ser, os equipamentos são compatíveis com todos os veículos eléctricos e híbridos plug-in convencionais.

Para 2022 está prevista a expansão da rede ao território nacional, apostando em localizações estratégicas.

"A Moon pretende afirmar-se como um actor importante no desenvolvimento de soluções que tornem a utilização de veículos eléctricos cada vez mais cómoda e eficaz", explica Carlos Vasconcellos Corrêa, responsável da marca.

"Os produtos que disponibiliza, seja para uma utilização pessoal ou para a gestão de frotas de empresas, mostram como a mobilidade eléctrica tem de ser adaptada às diferentes necessidades dos clientes".

