Chama-se The Ark e é a última evolução do 'todo-o-terreno' que a ucraniana Sherp tem estado a desenvolver por estes dias.





Sherp Ark é a arca de Noé das estepes e dos desertos

O tractor, em si, já era conhecido no mercado, embora esta versão revele um pormenor bem distinto.





O Sherp pode agora puxar o The Ark, um reboque modular com capacidade para até 20 passageiros, como se se tratasse de uma verdadeira arca de Noé.





O vídeo de apresentação do veículo é, também ele, fora do vulgar: nele, pode ver-se o veículo a atravessar um lago congelado até que se o gelo a partir com o peso do "monstro".

Não há qualquer problema: como o reboque também tem tracção às seis rodas, consegue superar os obstáculos de uma maneira bem mais fácil do que à partida poderia imaginar-se.

A cabine principal é capaz de ultrapassar "paredes" até 1,5 metros de altura, com inclinações até 40°, e atravessar valas com mais de dois metros de largura.

Pelas imagens, também dá para perceber que, para onde o tractor for, o reboque também vai atrás sem qualquer problema.

Ambos funcionam como se de um único veículo se tratasse, com o reboque a ser capaz de suportar um peso de 3400 quilos.

A equipar o Sherp The Ark está um bloco ‘diesel’ de 2.4 litros de 75 cv de potência e com um binário máximo de 280 Nm, transmitido às dez rodas motrizes através de uma caixa manual de cinco velocidades, para uma autonomia de 82 horas de serviço.

O sistema de recirculação do ar está concebido para usar as emissões do escape para encher ou esvaziar a pressão dos pneus.

Em terreno aberto, o The Ark consegue chegar aos 30 km/hora enquanto na água a velocidade não ultrapassa os 6 km/hora.

