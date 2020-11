SF90 Spider. Conheça o Ferrari descapotável mais potente de sempre

Cerca de um ano depois de apresentar o SF90 Stradale, a Ferrari acaba de revelar ao mundo a sua versão descapotável, o SF90 Spider. Com 1000 cv de potência, este é o Ferrari descapotável mais potente de sempre.

E é precisamente pela potência que vamos começar, já que este SF90 Spider partilha a mecânica híbrida com o irmão de capota rígida. A animar estes dois modelos está um bloco V8 biturbo com 4.0 litros de capacidade que produz 780 cv de potência (às 7500 rpm) e 800 Nm de binário máximo (às 6000 rpm). A somar a tudo isto ainda temos três motores eléctricos - um na traseira, entre o motor e a caixa de velocidades, e dois no eixo dianteiro - que produzem o equivalente a 220 cv.

Contas feitas, o SF90 Spider tem uma potência combinada de 1000 cv e 900 Nm de binário, com todo este poderio a ser enviado às quatro rodas através de uma caixa automática de dupla embraiagem com oito velocidades.

Estes números permitem acelerações semelhantes às apresentadas pelo SF90 Stradale, apesar desta versão descapotável pesar mais 100 quilos (1670 quilos), fruto dos reforços estruturais e do mecanismo da capota naturais de qualquer descapotável.

Assim sendo, este SF90 Spider é capaz de chegar aos 340 km/h de velocidade máxima e precisa de apenas 2,5 segundos para chegar aos 100 km/h e de 7 segundos para atingir os 200 km/h. São números impressionantes e que vêm acompanhados por um comportamento de excepção, sobretudo quando equipado com o pack Assetto Fiorano (ver galeria - exemplar azul), que acrescenta amortecedores Multimatic, pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 e uma redução de peso na ordem dos 21 quilos.

Mais do que um SF90 sem tejadilho

Ainda que à primeira vista pouco ou nada tenha mudado, com excepção da capota, este SF90 é muito mais do que um SF90 sem tejadilho. De acordo com a fabricante italiana, o habitáculo foi ligeiramente movido para a frente para criar espaço para o mecanismo da capota, o pára-brisas tem uma inclinação maior e a linha de tejadilho é 20 mm mais baixa.

Mas a capota é mesmo a maior diferença entre ambos os modelos e é, como não poderia deixar de ser, uma das mais evoluídas do mercado. Construída em alumínio, o que permitiu poupar 40 quilos, pode ser fechada ou aberta em apenas 14 segundos, sendo que quando está recolhida ocupa menos 50 litros de espaço que uma capota convencional.

O preço de tudo isto? 473 mil euros. As encomendas arrancam no segundo trimestre do próximo ano e as primeiras unidades deverão chegar ao mercado a tempo do sol do Verão.