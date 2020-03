Será assim o próximo BMW M4 com 510 cv?

Em Setembro do ano passado, no Salão de Frankfurt, a BMW apresentou o Concept 4, o protótipo que estará na base do novo BMW Série 4. Na altura a marca de Munique chocou alguns dos seus adeptos com uma grelha dianteira enorme, de duplo rim, mas isso não parece ter afectado as intenções da fabricante bávara, que se prepara para introduzir este elemento nos próximos M3 e M4.

Este rumor começou a ganhar forma em Outubro do ano passado, quando a publicação "Bimmerpost" revelou imagens que mostravam a traseira de um Série 3 mais musculado e com as quatro saídas de escape típicas dos modelos M da BMW. Numa outra imagem era ainda possível ver uma dianteira com a mesma grelha que encontramos no Concept 4, ainda que mais estreita e com um acabamento preto.

Agora, alguns meses depois, estes rumores voltaram a ganhar força, e até já começaram a surgir renderizações daquilo que poderá ser o próximo M4. A que aqui lhe mostramos, partilhada na página de Instagram "zer.o.wt", desvenda um M4 com uma grelha que rouba todas as atenções na dianteira, com um capot musculado e muito esculpido e com um pára-choques dianteiro com entradas de ar muito vincadas.

A segunda imagem revela uma assinatura luminosa traseira muito mais esguia, semelhante à que encontramos no novo BMW Série 3, um ligeiro spoiler em fibra de carbono e um difusor que integra as famosas quatro saídas de escape dos modelos com assinatura da M Division.

Longe de ter uma imagem unânime, o BMW M4 promete ainda mais potência e uma dinâmica mais apurada. Tal como acontece com o novo X4 M (e X3 M), este próximo M4 deverá contar com um motor de 3.0 litros de seis cilindros em linha com 480 cv, com a versão mais poderosa, M4 Competition, a produzir uns impressionantes 510 cv.