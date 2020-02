Segredo "furado": novo Hyundai i20 já está nas redes sociais

Está cada vez mais difícil aos construtores automóveis guardarem segredo dos modelos que vão apresentar em eventos como o salão automóvel de Genebra, já em Março.

A última "vítima" foi o novo Hyundai i20, do qual já se conheciam dois esboços avançados pela própria marca sul-coreana no início de Fevereiro.

O novo compacto revela uma frente bem mais agressiva do que o seu antecessor, marcado por pormenores mais ousados, e uma traseira original que deverá dividir as opiniões dos fãs do modelo.

Se a dianteira se distingue de todo o conjunto, ao conjugar uma grelha mais larga com um pára-choques bem mais desportivo, marcado por pronunciadas entradas de ar. A parte de trás é dominada pelos novos grupos ópticos em Z, ligados por uma estreita faixa em LED, e por um falso difusor traseiro.

E, para distinguir o Hyundai i20 dos seus pares, nada melhor do que propor duas tonalidades: a pintura principal na carroçaria, e o preto a destacar-se no tejadilho, nos pilares, na parte superior da porta da bagageira e na pequena asa traseira.

Do habitáculo não foi revelada qualquer imagem, embora seja uma das áreas que deverá sofrer uma profunda renovação tecnológica. O painel de instrumentos deverá ser totalmente digital e a consola deverá possuir um largo ecrã táctil de infoentretenimento.

E, embora não tenha sido adiantada a gama de propulsores que irá equipa-lo, assume-se que um deles será o já conhecido motor turbo T-GDI de 1.0 litros de três cilindros, acompanhado por um de 1.2 litros e quatro cilindros. Não será de estranhar, bem pelo contrário, que o compacto também venha a contar com uma versão electrificada.

E, embora não seja uma surpresa, é sempre bom saber que o Hyundai i20 irá contar com uma variante N mais rebelde, provavelmente alimentado por um propulsor turbo de 1.6 litros de quatro cilindros para debitar qualquer coisa como 200 cv de potência.

Faltam duas semanas para confirmar todas as capacidades desta proposta sul-coreana no salão automóvel de Genebra.

