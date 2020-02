Hyundai i30 já "pisca" o olho

São as primeiras imagens do Hyundai i30 avançadas pela marca sul-coreana, e logo com a versão N-Line em grande destaque, proposta nas variantes berlina, e agora também Station Wagon.

O familiar compacto asiático, com estreia mundial agendada para Março no salão automóvel de Genebra, afirma-se com um design profundamente actualizado.

Com as principais alterações a incidirem nos novos grupos ópticos LED em V, o modelo apresenta-se com um visual bem mais apelativo se o colocarmos lado a lado do original lançado em 2016.

Esse sentimento é reforçado pelos pára-choques dianteiro e traseiro (que ainda não é visível) redesenhados e pela nova grelha frontal, dando-lhe uma aparência mais larga e uma postura mais acentuada.

Com o "mais" como lema nesta pré-apresentação, o Hyundai i30 terá para "calçar" jantes de liga leve que podem ir das 16 às 18 polegadas de dimensão.

O habitáculo também foi alvo de uma profunda renovação – fotografias estão prometidas pela marca para daqui a mais alguns dias –, ao incluir um novo grupo digital e um ecrã táctil de 10,25 polegadas, entre outras actualizações.

