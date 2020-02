Primeiras imagens revelam Hyundai i20 mais desportivo

Será o primeiro modelo da Hyundai a implementar no mercado europeu a linguagem estilística "desportividade sensual".

O construtor sul-coreano revelou esta quarta-feira os dois primeiros esboços do novo i20, que fará a sua estreia mundial em Março no salão automóvel de Genebra.

Com um visual mais dinâmico e desportivo, o modelo apresenta-se nas ilustrações com uma grelha frontal em cascata, que se prolonga até às laterais da carroçaria.

O resultado? Um corpo baixo e largo, reforçado com uns faróis afilados que reforçam o espírito agressivamente desportivo do Hyundai i20. A traseira é complementada com uns elegantes farolins horizontais em total consonância com o vidro da porta da bagageira.

Embora não haja imagens que o comprovem, a marca asiática sublinha que o interior do Hyundai i20 será particularmente distinto. O design imprimido enfatiza a largura da consola, ao mesmo tempo que disfarça as saídas de ar nela instaladas.

A elegância estética do habitáculo é reforçada pela combinação do novo painel digital com a consola central, para abrigar dois ecrãs de 10,25 polegadas. Esperam-se agora pelas primeiras imagens reais do i20, que a Hyundai promete para breve.

