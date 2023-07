Salvador Caetano Auto é o novo importador oficial da Nissan

A Salvador Caetano Auto (SCA) vai passar a ser o importador oficial de automóveis novos, peças e serviços da Nissan para o nosso país.

O acordo entre as duas empresas , avançado esta quinta-feira, indica que a transferência dessas operações deverá estar concluída em Novembro.

A conclusão desta operação, no entanto, está ainda sujeita à aprovação da Comissão da Concorrência.

Recorde-se que as operações da Nissan no nosso país e em Espanha são geridas no âmbito da Unidade de Negócios Regional Ibéria.

Significa assim que, no âmbito da parceria agora anunciada, todas as operações em Portugal serão transferidas para a SCA como novo parceiro de distribuição para este mercado.

O acordo prevê ainda que a Nissan irá transferirá todos os seus funcionários no nosso país para o novo importador.

"Esta decisão baseia-se no roteiro da Nissan para um crescimento sustentável, o que implica a racionalização do nosso negócio", justificou Sinan Ozkok, director executivo dos mercados independentes e vice-presidente de desenvolvimento de negócios da região Nissan AMIEO (África, Médio Oriente, Índia, Europa e Oceânia).

Já Sérgio Ribeiro, administrador executivo da SCA, realça a importância estratégica desta parceria ao "permitir-nos apoiar a Nissan na implementação de uma estratégia mais ágil e com maior foco no mercado nacional".

