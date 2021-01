Sabe-lhe a pouco os 261 cv do Toyota GR Yaris? A DTE Systems dá-lhe 310 cv!

O Toyota GR Yaris é brilhante e as suas capacidades estão mesmo a entusiasmar os preparadores automóveis um pouco por todo o planeta.

O exemplo mais recente vem da Alemanha, com a DTE Systems a elevar dos 261 cv originais para 310 cv a potência do hot hatchback japonês, com o binário a subir de 360 Nm para 398 Nm.

Não quer dizer que o desportivo se transforme num "caixão voador" mas será difícil impedi-lo de levantar voo face aos seus 1.280 quilos de peso.

A astúcia habitual é muito simples: modificar a "cartografia" do bloco turbo de 1.6 litros para que ele dê a máxima potência possível.

Claro que toda a configuração tem de ser feita com engenho, para que o pequeno motor turbo-alimentado de três cilindros não se esboroe em destroços.

A DTE Systems oferece ainda a possibilidade de gerir o GR Yaris a partir da aplicação móvel PowerControl X, permitindo ao condutor alternar entre três modos condução.

As selecções Efficiency, Dynamic e Sport permitem variar o temperamento do desportivo, ajustando a capacidade de resposta da caixa manual de seis velocidades e o barulho do escape.

A aplicação para telemóvel também permite que o condutor acompanhe os softwares mais recentes desenvolvidos pela preparadora, para actualizar o carro o mais rápido possível.

Para os apaixonados por desportivos urbanos super vitaminados, a DTE Systems propõe ainda o conjunto PedalBox, para refinar as configurações do pedal do acelerador segundo as preferências de cada condutor.

Adivinha-se uma luta acesa entre as preparadoras mais profissionais, sabendo-se já que a britânica Litchfield Motors está a desenvolver um sistema de suspensão que permite rebaixar o GR Yaris ao solo, aproximando-o ainda mais do espírito do GR Yaris WRC.

