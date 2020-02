Renault Talisman: mais tecnológico e com novos motores

Pouco menos de cinco anos sobre o seu lançamento, o Renault Talisman foi alvo de uma renovação que não se resumiu apenas à estética exterior.

A ser apresentado no salão automóvel de Genebra, a 3 de Março, viu também as motorizações e as tecnologias de assistência à condução serem actualizadas.

Estética minimal

chegada ao mercado nacional está prevista para o início deste Verão, embora não tenham sido avançados preços para cada uma das versões.

No que ao exterior diz respeito, as alterações estilísticas na berlina e na carrinha são mínimas; resumem-se ao redesenho da grelha do radiador e do pára-choques dianteiro.

Os faróis LED, que são de série (LED Matrix Vision em opção), apresentam a curvatura em C que já é uma imagem de marca nos modelos mais recentes da Renault.

Atrás, distinguem-se os farolins e os "piscas" LED, emoldurados por uma linha cromada, e uma nova antena no tejadilho em forma de barbatana de tubarão.

Para além de uma nova palete de cores para a carroçaria, são ainda propostas novas jantes de liga leve com 17 a 19 polegadas de diâmetro.

É dentro do habitáculo que se vislumbram as principais modificações estéticas, sobressaindo a nova decoração cromada na consola central e os acabamentos em madeira na versão Initiale Paris.

Condução autónoma de nível 2

Está ainda disponível uma panóplia de revestimentos dos bancos e dos painéis laterais, e é possível personalizar o interior, com oito ambientes luminosos, através das regulações do Multi-Sense.

O painel de bordo recebe um ecrã digital de 10,2 polegadas, totalmente configurável, e um ecrã vertical de infoentretenimento de 9,3 polegadas, equipado com o Easy Connect da Renault.

O sistema agrupa um universo de aplicações como o My Renault, o novo sistema multimédia Easy Link (compatível com o Android Auto e o Apple CarPlay), e serviços conectados como a actualização automática e a gestão do automóvel à distância.

Para além de um suporte para o carregamento por indução do telemóvel, os comandos de ventilação integram agora a afixação digital da temperatura seleccionada.

O novo botão Auto-Hold permite manter o automóvel parado, mesmo sem ter sido accionado o travão de mão, enquanto o comando do regulador de velocidade passa a estar disponível no volante.

Em termos de sistemas de assistência, o novo Renault Talisman integra agora as mais recentes tecnologias de ajuda, incluindo auxiliares de condução autónoma de nível 2.

O assistente de trânsito e auto-estrada combina o regulador de velocidade adaptativo, com assistência de centragem da via, que funciona mesmo em curva.

O sistema, apto a funcionar até aos 160 km/h, não só mantém a distância de segurança em relação aos veículos que o precedem, como permite parar e arrancar a viatura, num espaço máximo de três segundos, sem qualquer intervenção do condutor.

Outro ponto a realçar é que o Talisman mantém-se como o único modelo do segmento a dispor de direcção nas quatro rodas.

O 4Control, assim o apelida a Renault, gere automaticamente o ângulo de viragem das rodas traseiras para uma maior precisão da trajectória. O sistema está combinado com amortecedores adaptáveis para garantir uma estabilidade e conforto ideais.

Motorizações actualizadas

A gama de motores do Renault Talisman foi agora actualizada com o novo TCe 160 EDC FAP, um propulsor a gasolina turbo de 1.3 litros e quatro cilindros com injecção directa.

Com uma potência de 160 cv e um binário de 270 Nm, está associado unicamente a uma caixa automática EDC de sete velocidades com dupla embraiagem. Em ciclo WLTP, os consumos são de 6,2 litros por cada 100 quilómetros, com emissões de CO2 de 140 g/km.

O TCe 225 FAP é equipado com o bloco turbo de 1.8 litros de quarto cilindros, com os 225 cv de potência e 300 Nm de binário máximos a serem transmitidos ao eixo dianteiro através da mesma caixa automática EDC da versão TCe 160. Os consumos são de 7,4 litros por 100 quilómetros, com 166 g/km de emissões poluentes segundo o ciclo WLTP.

No campo das propostas a gasóleo, são avançados os motores de 1.7 litros dCi de quatro cilindros, com 120 e 150 cv, e de 2.0 litros Blue DCI, com 200 cv de potência.

Enquanto o primeiro propulsor diesel está associado a uma caixa manual de seis velocidades, a versão mais potente é complementada com uma transmissão automática EDC de seis relações.

Os consumos oscilam entre os 4,9 litros e os 5,6 litros por cada centena de quilómetros percorridos, com as emissões de CO2 a variarem entre os 128 e os 146 g/km.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?