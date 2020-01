Renault propõe casa e automóvel mais interligados

À impossibilidade de levar o carro para "dentro" de casa, são cada vez mais os fabricantes automóveis a desenvolverem soluções que permitam a interconectividade entre os dois "ambientes".

A Renault é o caso mais recente, com o grupo francês a desenvolver uma solução que permite a comunicação interactiva entre os carros e os objectos ligados em casa. A proposta será apresentada na CES 2020, o salão de electrónica de Las Vegas que abre esta terça-feira as portas.

Desenvolvida em parceria com a Otodo, a aplicação para telemóvel permite ao condutor "instruir" o seu veículo na preparação ou partilha de um itinerário, por exemplo, entre outras funcionalidades, a partir de casa.

Mais importante, no entanto, é a possibilidade que lhe é dada para controlar e automatizar os electrodomésticos a partir do painel de bordo da viatura. O utilizador selecciona os equipamentos que quer incluir nos diversos cenários e as instruções associadas a cada um deles.

A título de exemplo, imagine-se que, no cenário "saída de casa", é ordenada a mudança do termostato para o modo de poupança de energia, fechando os estores e desligando as luzes.

Do lado oposto, basta seleccionar o cenário "chegada a casa" para que todos os sistemas sejam de novo activados.

A solução all-in-one, que deverá chegar ao mercado ainda este ano, irá estar disponível em todos os modelos Renault equipados com o sistema Easy Link, como já acontece no Zoe, Clio e Captur.

