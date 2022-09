A um mês da sua estreia junto do público, no salão automóvel de Paris, são revelados os preços para toda a gama do Renault Austral no nosso país.

Renault Austral abre encomendas; saiba os preços de toda a gama

O SUV que vem substituir o Renault Kadjar abre as encomendas a partir de 20 de Setembro, com as primeiras unidades a serem entregues no início de 2023.

Mild hybrid ou 100% híbrido?

O novo Renault Austral é o mais recente exemplo da estratégia de electrificação da marca do losango, ao propor apenas motorizações mild hybrid e 100% híbridas

A variante E-Tech Full Hybrid, de 160 e 200 cavalos, compreende o novo motor turbo de 1.2 litros e três cilindros a gasolina.

A ele está associado um novo motor eléctrico com uma bateria de iões de lítio de 400 volt e uma caixa de velocidades multimodal inteligente.

Adicionalmente, o grupo propulsor híbrido mild hybrid de 12 volt, com 140 e 160 cv, recorre a um motor turbo de 1.3 litros e quatro cilindros.

Três níveis de equipamento

São três os níveis de equipamento do SUV – Equilibre, Techno e Iconic –, a que se soma o visual Esprit Alpine.

Qualquer um deles está equipado com o sistema de infoentretenimento OpenR Link da Google.

Em estreia absoluta está a terceira geração do sistema de direcção às quatro rodas 4Control Advanced.



Na versão Equilibre, que dá entrada à gama, destaca-se a grelha axadrezada, com os arcos das rodas e saias laterais a serem em preto brilhante.

O interior conta com um ecrã táctil multimédia de nove polegadas e um painel de instrumentos de 12,3 polegadas. De série conta com faróis LED Pure Vision e sistema de ajuda ao estacionamento traseiro.

Conta ainda com alerta de saída e manutenção de faixa, e travagem activa de emergência com detecção de peões e ciclistas.

À variante Techno somam-se jantes em liga leve Komah de 19 polegadas, estofos em pele sintética e tecido, e iluminação ambiente personalizada.



O ecrã táctil multimédia cresce para as 12,3 polegadas para acolher o sistema OpenR Link com navegação, e com conectividade e serviços Google integrados.

Ajuda ao estacionamento dianteiro e lateral, e câmara de marcha atrás reforçam a área de apoio ao condutor.

A versão Iconic é reforçada com jantes em liga leve Effie de 20 polegadas e pintura de dois tons com tejadilho em preto-estrela. Somam-se as barras do tejadilho com aspecto cromado e os farolins LED com efeitos tridimensionais.

Assento do condutor eléctrico com função massagem, aquecimento dos bancos dianteiros e porta traseira com função "mãos-livres" são também de série.

Esta variante é completada com câmara 3D com visão a 360º e regulador de velocidade adaptativo.



Espírito Alpine

Em estreia no Renault Austral está o visual Esprit Alpine por dentro e por fora nos acabamentos Techno e Iconic.

O pára-choques dianteiro integra uma lâmina desportiva em cinzento acetinado e jantes Daytona de 20 polegadas, com o logótipo em preto à frente e atrás.

Os estofos são em tecido carbono e Alcantara com pespontos azuis, e o volante em pele, específico da linha, tem pespontos em azul, branco e vermelho.

Motor/Equipamento Equilibre Techno Techno Esprit Alpine Iconic Iconic Esprit Alpine Mild Hybrid 140 33.300 euros 35.800 euros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mild Hybrid 140 Auto - - - - - - - 36.800 euros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mild Hybrid 160 Auto - - - - - - - - - - - - - - 38.800 euros 40.800 euros - - - - - - - E-Tech Full Hybrid 160 - - - - - - - 40.100 euros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E-Tech Full Hybrid 200 - - - - - - - 40.800 euros 42.300 euros 44.300 euros 45.300 euros

