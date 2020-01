Quem comprar ou já tiver um Renault Zoe recebe Via Verde com 200 euros

É uma das principais novidades saídas do encontro com os jornalistas que a Renault realizou esta quarta-feira, em Óbidos, para apresentar o plano estratégico do grupo automóvel para 2020.

A marca francesa irá oferecer o dístico da Via Verde carregado com 200 euros a todos os clientes que adquirirem este ano o Renault Zoe, para além do apoio financeiro de 3 mil euros previsto no seu programa ECO Abate.





Integrado no plano Classe Zero, idealizado para uma mobilidade mais sustentável no nosso país, a medida estende-se ainda aos cerca de 200 clientes particulares que já adquiriram o modelo 100% eléctrico.

O dístico com o carregamento estará já montado no citadino no momento da compra, enquanto os actuais proprietários do Renault Zoe deverão ser contactados em breve para receberem a oferta.

Os responsáveis do grupo francês exemplificaram que os 200 euros carregados no dístico da Via Verde permitem fazer 285 percursos de ida e volta entre Oeiras e Lisboa, e 222 de Vila Franca de Xira a Lisboa. Entre Cascais e Lisboa e volta, aquele valor representa 74 viagens.

Para o nosso país estão disponíveis três versões da segunda geração do Renault Zoe. O Z.E. 40 R110, que representa a entrada de gama, tem uma potência de 109 cv e 225 Nm de binário. A bateria de 41 kWh, que é a mesma da anterior geração, tem uma autonomia máxima de 316 quilómetros.

O Z.E. 50 R110 apresenta as mesmas características de potência e binário mas, equipado com uma bateria de 52 kWh, a autonomia cresce para 395 quilómetros.

Já o Z.E. 50 R135, com a mesma bateria de 52 kWh mas com um propulsor mais potente, capaz de oferecer 136 cv e 245 nm, consegue percorrer 386 quilómetros com uma única carga eléctrica.

