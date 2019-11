Renault Zoe acaba com aluguer de baterias… mas só no Reino Unido!

A Renault britânica vai deixar de oferecer aos potenciais compradores do Zoe o aluguer das baterias através do pagamento de uma renda mensal. A decisão deve-se ao bom valor residual que o citadino 100% eléctrico do construtor francês está a ter no Reino Unido.

Com três anos de "vida" e 58 mil quilómetros percorridos, o Renault Zoe consegue manter, no mercado britânico, 42% do valor original pelo qual foi comprado.

O nosso país, à semelhança da Europa continental, não irá seguir aquela linha, mantendo a actual programa de venda do modelo com aluguer de baterias em separado.

A confirmação foi dada ao Aquela Máquina pelo responsável de comunicação da Renault Portugal. "É uma decisão tomada pela Renault UK tendo em conta o valor residual da viatura naquele mercado", explica Ricardo Oliveira. "Vamos manter no nosso país o actual programa de venda do Zoe."

A segunda geração do Renault Zoe, apresentada em Setembro, está equipada com uma bateria de 52 kWh capaz de oferecer uma autonomia até 400 quilómetros, dependendo das variantes em questão.

O modelo que agora chega ao mercado nacional, tem dois modelos de aquisição: o primeiro inclui o regime de aluguer de baterias (Flex), e o segundo já tem o preço da bateria incluída.

Com aluguer de bateria, os preços arrancam nos 23.690 euros para a versão Z.W. 40 R110. Com o preço da bateria incluída, o Zoe mais barato começa nos 31.990 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?