Primeiro Kimera EVO37 entregue: um 'restomod' exemplar do Lancia 037

O primeiro cliente já recebeu em mãos em St. Mortiz, na Suíça, o novíssimo Kimera EVO37, restomod inspirado no Lancia 037 com o chassis #001.

Limitado a 37 exemplares – sim, tudo roda à volta deste número –, o fantástico modelo, baptizado como Esmeralda, deixar qualquer amante de carros de excepção a salivar.

As especificações do desportivo foram acompanhadas ao momento pelo novo dono graças ao Oculus, um dispositivo de realidade virtual.

Através daquele programa especial, todas as etapas do processo de construção são visualizadas para personalizações ainda mais detalhadas.

O verde-escuro da carroçaria em fibra de carbono e os faróis duplos amarelos ganham outro contraste com as jantes em liga leve raiadas em prata, com o centro em bronze escuro.

No interior, é também realçado o verde, com elementos em castanho amarelado, e os cintos de segurança a ostentarem as cores da Martini Racing.

O bloco com turbo-compressor de 2.1 litros e quatro cilindros que equipa o Kimera EVO37 desenvolve 521 cv e 550 Nm.

A tracção é enviada às rodas traseiras através de uma transmissão manual de seis velocidades.

Sem desvendar o desempenho em estrada, será quase uma certeza que o bólide será bastante rápido.

Todos os painéis da carroçaria são em fibra de carbono, ao contrário do Lancia 037 original ,que tinha painéis em fibra de vidro.

Somam-se ainda diversos elementos em titânio, kevlar, aço e alumínio na construção, para um peso total que ronda os 1.000 quilos.

A suspensão foi montada com triângulos sobrepostos, e os travões carbo-cerâmicos são da Brembo.

Dos 37 exemplares do desportivo, 26 já foram vendidos, com cada unidade a chegar aos 480 mil euros.

Os nove restantes custam agora 540 mil euros cada um mas incluem de série diversos recursos que antes eram opcionais.

Entre eles conta-se uma câmara traseira e um pack especial em fibra de carbono.

