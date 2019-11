Polícia do Dubai já encomendou o Tesla Cybertruck

O Tesla Cybertruck é o automóvel do momento e nem a Polícia do Dubai, conhecida pela sua frota de hiperdesportivos, lhe ficou indiferente, uma vez que já confirmou que vai adicionar uma destas "pick-ups" eléctricas à sua garagem.

A confirmação foi feita ao "Arabian Business" pelo chefe da Polícia do Dubai, Abdullah Khalifa Al Marri, que ainda especificou que o Cybertruck será usado em áreas com maior densidade de turistas, tal como já acontece com os automóveis patrulha mais exclusivos desta força policial.

Não sabemos qual a versão que a Polícia do Dubai encomendou, mas a avaliar pela sua garagem milionária, onde cabem modelos tão exclusivos como o Porsche 918 Spyder ou o Bugatti Veyron, somos obrigados a acreditar que terá sido a versão mais potente da gama, denominada Tri Motor AWD Long Range.

Recorde-se que Elon Musk já recorreu ao Twitter para dizer que a Tesla já recebeu 250 mil encomendas do Cybertruck, que já pode ser reservado mediante o pagamento de 100 dólares.







