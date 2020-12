Para aventureiros: Mini Countryman ganha versão Boardwalk

Chama-se Boardwalk e é a nova edição limitada do Mini Countryman para um condutor jovem e aventureiro.

Fazendo justiça ao público a que se dirige, a marca do grupo BMW afirma que o modelo está preparado para enfrentar os desafios da vida quotidiana e espairecer de forma espontânea em ambientes "fora de estrada".

Será por isso que a pintura metalizada Deep Laguna foi escolhida, numa alusão aos passadiços tradicionais das estâncias balneares britânicas.

Além do distintivo na carroçaria, há logotipos Boardwalk nos painéis interiores para dar um toque único ao modelo.

Várias opções personalizáveis estão igualmente previstas, como os Interior Pack e Mini Excitement Pack, com iluminação ambiente, puxadores das portas iluminados e projecções externas do logótipo nos espelhos retrovisores.

De série estão incluídos os packs Mini Yours Leather e Comfort Plus , com bancos aquecidos, e assistência ao estacionamento com sensores dianteiros e câmaras de visão frontal e traseira.

Além do painel de instrumentos digital, compreende ainda um ecrã táctil de 8,8 polegadas, com informações de tráfego em tempo real, compatível com Apple CarPlay, e diversos serviços que fazem parte do pacote de navegação.

A versão Boardwalk está disponível nas variantes Mini Cooper Countryman, com o bloco biturbo de 1.5 litros e três cilindros, com 136 cv de potência. Já nas versões Cooper S e Cooper S All4, é proposto o motor de quatro cilindros com 178 cv.

De série para as duas primeiras variantes está uma transmissão manual de seis velocidades, sendo opcional a caixa automática Steptronic com dupla embraiagem de sete relações.

O Mini Cooper S All4 Countryman Boardwalk está equipado de origem com uma transmissão Steptronic de oito velocidades às quatro rodas.

Qualquer uma das variantes de edição limitada, com personalizações várias, pode ser já encomendada, embora a marca não avance com preços.

