John Cooper Works GP: eis o MINI mais rápido e potente de sempre

A ansiedade era muita e o resultado final não desiludiu. A MINI apresentou finalmente o John Cooper Works GP, um "monstro" com mais de 300 cv de potência que se afirma como o MINI de produção mais rápido e potente de sempre.

Esta versão extrai todo o potencial do MINI John Cooper Works e acrescenta-lhe uma imagem ainda mais agressiva, marcada por um enorme spoiler traseiro, por uma carroçaria bastante alargada e por muitos apontamentos aerodinâmicos em CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), um material reciclado que é proveniente da produção dos BMW i3 e i8.

O acabamento em "mate" dá-lhe um visual ainda mais extravagante, marcado por vários elementos em vermelho e pela inscrição do número da unidade produzida, recordando que esta é uma edição limitada a apenas 3 mil unidades em todo o mundo.

Além da imagem "hardcore", todos estes detalhes visuais tiveram um impacto muito positivo no rendimento aerodinâmico deste "hot hatch", que agora oferece menos resistência ao ser e gera mais carga descendente.

Mas se tudo isto tem um impacto muito positivo na dinâmica deste John Cooper Works GP, são as alterações feitas ao motor que mais nos impressionam. Debaixo do "capot" está o mesmo motor de 2.0 litros turbo e quatro cilindros que encontramos no BMW M135i ou no X2 M135i. Produz 306 cv de potência - disponíveis entre as 5000 e as 6250 rpm - e 450 Nm de binário máximo às 1750 rpm.

A ligação entre este motor e o eixo dianteiro fica a cargo de uma caixa automática Steptronic de oito velocidades que foi especialmente optimizada para este modelo. Destaca-se ainda o diferencial autoblocante mecânico, que trabalha em conjunto com o controlo de estabilidade, e o sistema de escape personalizado, com duas saídas de escape centrais.

A MINI revela que este GP será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,2 segundos e chegar aos 265 km/h de velocidade máxima, valores impressionantes se tivermos em conta que se trata de um modelo de tracção dianteira. Para isto também muito contribuiu a dieta de peso de que este modelo foi alvo, já que com 1255 quilos de peso é 85 kg mais leve que os John Cooper Works convencionais.

Para lidar com toda esta potência a MINI fez alterações consideráveis ao chassis, que agora está 10 mm mais perto do solo, se tivermos em conta o MINI JCW normal. A rigidez do chassis foi aumentada, o túnel de transmissão foi reforçado e na traseira, onde habitualmente encontramos bancos, está agora uma enorme barra a unir as torres da suspensão. E por falar em suspensão, importa dizer que esta versão conta com novas molas, novos amortecedores e com novas barras estabilizadoras, tudo para melhorar o rendimento dinâmico deste JCW GP.

A apresentação no Salão de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi a primeira aparição pública deste modelo, que já esteve no Circuito do Estoril para uma sessão fotográfica. Por saber está ainda a data de chegada ao mercado, mas a avaliar pelas sessões de teste no Nürburgring, podemos esperar por uma versão muito rápida e divertida de conduzir. Mal podemos esperar…