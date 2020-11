Opel Insignia renovado já tem preços e novo GSi é o ponta de lança

Visual mais moderno, novos equipamentos e novos motores com uma significativa redução de consumos, e a inclusão da versão GSi, de tracção integral com vectorização de binário.

São estes os principais pontos de destaque do renovado Opel Insignia, apresentado em Lisboa à imprensa esta terça-feira, onde o Aquela Máquina esteve presente.





Estética mais refinada

Proposto nas variantes Grand Sport e Sports Tourer, o topo de gama da Opel viu a sua linguagem estilística ganhar um novo refinamento.

A presença mais marcante na estrada percebe-se logo nos novos e esguios faróis adaptativos IntelliLux LED Pixel, mais precisos e com um tempo de reacção mais rápido, diminuindo o risco de encandeamento.

A nova grelha dianteira é mais larga e cresce em relevo em relação ao modelo anterior, com a barra central cromada a prolongar-se até às luzes diurnas, agora colocadas sob cada farol.

Esta opção estética permite ao Opel Insignia apresentar um visual que parece mais baixo e mais largo, reforçado pelas entradas de ar inferiores, com os faróis de nevoeiro nelas integrados.





A secção traseira, quer na berlina, quer na carrinha viram as suas linhas mais vincadas, com as saídas de escape a ficarem agora ocultas em ranhuras.

Abertas as portas, percebe-se o cuidado dos estilistas da marca de Rüsselsheim em aumentar o nível de conforto e da qualidade dos materiais do habitáculo, com apontamentos cromados.



Segurança reforçada

Como topo de gama da oferta Opel, o Insignia compreende um leque alargado de sistemas de assistência à condução, assim como de informação e entretenimento.





Além da nova câmara traseira digital, a segurança à saída de estacionamentos em marcha-atrás é reforçada com o alerta de tráfego na perpendicular, recorrendo a sensores de radar que detectam objectos e veículos até 20 metro de distâncias.



Ainda dentro do apoio à condução, assinala-se o aviso de colisão dianteira iminente, com travagem automática de emergência e detecção de peões, a manutenção de faixa com correcção automática de direcção, e o alerta de ângulo cego.

Outros sistemas incluem o programador de velocidade com travagem de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito, estacionamento automático e visor head-up no pára-brisas.





No que aos sistemas de infoentretenimento dizem respeito, a compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto vai do Multimedia Radio e Multimedia Navi até ao Multimedia Navi Pro, dependendo das versões de equipamentos.

O Multimedia Navi Pro, de forma específica, disponibiliza múltiplos serviços de navegação conectada, como informações de trânsito em tempo real e actualizações de mapas online.

O sistema e-call efectua, de forma autómatica, uma chamada para os serviços de emergência em caso de acidente quando os tensores dos cintos ou os airbags são accionados, podendo ela também ser feita através de uma tecla vermelha instalada na consola.

Mais poupado e menos poluente







O renovado Opel Insignia está equipado com uma linha de novos motores: dois turbo diesel de 1.5 e 2.0 litros, enquanto o bloco turbo a gasolina, de 2.0 litros, se destina apenas para a versão GSi.

O motor 1.5 D Turbo, já presente no renovado Opel Astra, oferece uma potência de 122 cv e 300 Nm de binário.

Os consumos variam entre 4,6 e 5,5 litros por cada 100 quilómetros, e as emissões de dióxido de carbono entre 121 e 145 g/km, segundo o ciclo WLTP.

Na variante Grand Sport, a berlina é capaz de chegar aos 100 km/hora em 11,4 segundos para uma velocidade máxima de 205 km/hora.





Já o propulsor 2.0 D Turbo, de 174 cv e 380 Nm, apresenta consumos de 4,6 a 5,5 litros a cada centena de quilómetros, e emissões de CO2 de 121 a 144 g/km, também de acordo com o ciclo WLTP.

O desempenho em estrada, para o Grand Sport, significa uma velocidade máxima de 228 km/hora, acelerando em 8,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Ambas as motorizações são propostas com transmissões de baixo atrito, com comando manual de seis velocidades ou automático de oito relações.

Insignia GSi com tracção integral

Com tracção integral com vectorização de binário, inédita no segmento, e suspensão controlada por via electrónica, o Opel Insignia GSi estreia também um novo sistema de travagem com servofreio eletro-hidráulico, apoiado em travões Brembo com pinças de quatro êmbolos.





Além da suspensão, o sistema FlexRide da Opel gere ainda a resposta da direcção às diferentes situações de condução em fracções de segundo, intervindo igualmente no curso do acelerador e modificando os regimes das mudanças da caixa automática de nove relações.

Em termos estéticos, destacam-se de série as jantes em liga leve de 20 polegadas, patilhas de comando da caixa de velocidades no volante, e asas traseira.

O motor turbo a gasolina de 2.0 litros coloca nas quatro rodas motrizes 230 cv de potência e 350 Nm de binário, através de uma transmissão automática de nove velocidades.





Os consumos na variante mais desportiva do Opel Insignia variam entre 7,0 e 9,1 litros aos 100 km/hora, com as emissões a situarem-se nos 161 a 163 g/km.

Empresas como mercado-alvo

Em qualquer uma das versões de equipamento do Opel Insignia, mas com um foco especial na Business Edition, são oferecidas condições especiais a particulares e empresas.

Para os utilizadores de frotas, o TCO (Total Cost of Owenership) é anunciado como consideravelmente mais baixo devido a reduções significativas no consumo de combustível e nos custos de manutenção do novo motor 1.5 Turbo D.

Ainda dentro do segmento empresarial, a oferta permite colocar o Insignia no patamar mais baixo da tributação autónoma, inferior a 27.500 euros.



Destaca-se igualmente uma melhoria na desvalorização, com uma subida de cerca de 2 por cento do valor residual.





Opel Insignia Potência (cv) Preço Grand Sport 1.5 Turbo D Business Edition 122 35.860 euros Grand Sport 1.5 Turbo D Business Edition AT8 122 40.360 euros Grand Sport 1.5 Turbo D GS Line 122 36.460 euros Grand Sport 1.5 Turbo D GS Line AT8 122 40.960 euros Grand Sport 1.5 Turbo D Ultimate 122 40.860 euros Grand Sport 1.5 Turbo D Ultimate AT8 122 45.360 euros Grand Sport 2.0 Turbo D GS Line 174 41.660 euros Grand Sport 2.0 Turbo D Ultimate 174 46.060 euros Grand Sport 2.0 Turbo D Ultimate AT8 174 50.560 euros

Grand Sport GSi 230 55.160 euros

Sports Tourer 1.5 Turbo D Business Edition 122 37.210 euros Tourer 1.5 Turbo D Business Edition AT8 122 41.710 euros Sports Tourer 1.5 Turbo D GS Line 122 37.810 euros Sports Tourer 1.5 Turbo D GS Line AT8 122 42.310 euros Sports Tourer 1.5 Turbo D Ultimate 122 42.210 euros Sports Tourer 1.5 Turbo D Ultimate AT8 122 46.710 euros Sports Tourer 2.0 Turbo D GS Line 174 43.010 euros Sports Tourer 2.0 Turbo D Ultimate 174 47.410 euros Sports Tourer 2.0 Turbo D Ultimate AT8 174 51.910 euros

Sports Tourer GSi 230 56.510 euros

