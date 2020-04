Novo recorde do Cannonball: Nova Iorque-Los Angeles em 26h38m

Um Audi A8 L 55 TFSi Quattro terá ligado Nova Iorque a Los Angeles em 26h38m48s. A nova marca do Cannonball foi conseguida há uma semana, numa altura em que o trânsito nas estradas dos Estados Unidos está reduzido ao mínimo devido à pandemia do Covid-19.

Não há muito mais detalhes sobre como o recorde foi batido mas ele já foi confirmado por Ed Bolian, um dos anteriores recordistas do percurso. A anterior marca, de 27h25m, tinha sido registada em Novembro passado por um Mercedes-Benz E63 AMG modificado, batendo as 28h50m estabelecidas em 2013 por Ed Bolian e o co-piloto Dave Black.

Nas redes sociais circulam apenas duas imagens: uma do porta-bagagens com depósitos suplementares de combustível, para encurtar paragens para abastecimento, e outra com o tempo registado no relógio de bordo.

A prova teve início na Red Ball Garage, em Nova Iorque, e terminou às portas do Hotel Portofino na praia de Redondo, em Los Angeles, ao fim de 4.600 quilómetros. Ambos os locais são os pontos tradicionais de partida e de chegada para quem se aventura a bater o recorde da Cannonball.

Os detentores de registos anteriores usaram complexos detectores de radar, bloqueadores a laser, vários sistemas de GPS, câmaras de visão nocturna e dispositivos de troca de luz dos semáforos. Tudo indica que o condutor do Audi A8 e os seus três acompanhantes, que ainda não quiseram identificar-se, terão usado dispositivos em tudo semelhantes.

O Audi A8 55 TFSi Quattro está equipado, de origem, com um bloco V6 de 3.0 litros, embora se desconheça se o motor terá tido alguma "mexida" específica. Os 340 cv de potência e 500 Nm de binário que debita levam a berlina dos 0 aos 100 km/hora em 5,7 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora, embora esteja electronicamente limitada.

A Cannonball nasceu em 1971 da mente de Brock Yates, à altura editor da revista Car and Driver, fazendo rapidamente parte da cultura popular.



A façanha deu origem ao filme ‘Cannonball: A Grande Competição’, em 1976, com David Carradine a liderar o elenco (ver trailer abaixo).

Foi a tresloucada comédia ‘A Corrida Mais Louca do Mundo’, em 1981, e a respectiva sequela, em 1984, que colocaram a corrida ilegal no firmamento.

Com argumentos do próprio Brock Yates, ambos os filmes tinham, à época, um elenco de luxo formado por Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Jackie Chan, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Fonda e Dom DeLuise.

Face ao estado de calamidade decretado pelo presidente dos Estados Unidos esta segunda-feira, acredita-se que haja novas tentativas para bater o recorde agora registado.