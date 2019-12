Cannonball: este trio atravessou os EUA em 27 horas e 25 minutos

O "Cannonball Record" voltou a ser batido, desta vez por um grupo de três amigos ao volante de um Mercedes-AMG E63. O tempo alcançado? 27 horas e 25 minutos!

Desde 2013 que a marca não era batida. Nessa altura, Ed Bolian e Dave Black cumpriram o percurso de "lés-a-lés" dos Estados Unidos em 28 horas e 50 minutos, destruindo por completo o antigo recorde, fixado nas 31 horas e 4 minutos.

Agora, este trio (Arne Toman, Doug Tabbutt e Berkeley Chadwick) não fez por menos e tirou mais de uma hora ao antigo tempo, cumprindo os mais de 4500 quilómetros a uma média de 165.7 km/h. Sim, leu bem, média!

A "arma" escolhida para esta tarefa foi um Mercedes-AMG E63, mas não foi um E63 qualquer. Este exemplar está totalmente modificado e conta com uma potência total superior a 700 cv. Além disso conta com um depósito de combustível extra para aumentar o tempo entre abastecimentos. E por falar abastecimentos, importa dizer que este grupo de amigos fez apenas quatro paragens para encher os depósitos de combustível, perdendo apenas 22 minutos e 30 segundos no processo.

Por esta altura deve estar a perguntar como foi possível fazer esta média – superior a 165 km/h – sem apanhar multas ou sem ser interceptado pela polícia, mas isso tem várias explicações: este Mercedes estava equipado com uma luneta térmica no tejadilho para detectar as manchas de calor geradas pelos carros de polícia parados na berma, com um detector de radares "Net Radar", com um detector de radares "Escort Max 360" no pára-brisas e com um sistema de prevenção de colisão de uma aeronave para ajudar a controlar os helicópteros patrulha.

Mas há mais, é que à frente deste grupo de amigos e do seu E63 AMG ia uma equipa de 18 "spotters" para detectar possíveis actividades policiais, alertando assim o grupo que seguia alguns quilómetros atrás.