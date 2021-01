Novo Opel Combo eléctrico chega no Outono em duas variantes

A Opel revelou esta quinta-feira a versão eléctrica do Combo, o comercial ligeiro da marca germânica que chegará aos concessionários europeus no Outono.

Com uma potência de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, o Opel Combo-e acelera dos 0 aos 100 km/hora em 11,2 segundos.





Os 130 km/hora de velocidade máxima são controlados electronicamente, para uma autonomia em redor dos 275 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O recarregamento de 80% da bateria de 50 kWh que alimenta o motor eléctrico é conseguido em 30 minutos numa estação rápida de 100 kW.

O Combo-e pode ainda ser equipado com um carregador de bordo trifásico de 11 kW ou monofásico de 7,4 kW.

Capacidade de carga até 4.400 litros

Proposto em duas volumetrias, a variante mais pequena do do Opel Combo-e mede 4.400 mm de comprimento, enquanto a distância entre eixos chega aos 2.785 mm.

A capacidade do furgão varia entre os 3.300 e 3.800 litros nos 3.090 mm de espaço de carga que tem, suportando uma carga máxima até 800 quilos e uma capacidade de reboque até 750 quilos.

A variante XL, do qual também existe uma versão mista para cinco pessoas, tem um comprimento de 4.750 mm, com 2.975 mm de distância entre eixos, e 3.440 mm de capacidade de carga, correspondente a 4.400 litros.

Segurança e apoio à condução

Ambas as versões comerciais do Opel Combo-e contam de série com vários sistemas de segurança e tecnologias de apoio à condução.

Entre os mais importantes contam-se o aviso de cansaço do motorista, alerta de colisão frontal com com detecção de peões, travagem automática de emergência e reconhecimento de sinais de trânsito.

O sistema Surround Rear Vision, proposto em opção, permite evitar colisões com ciclistas e peões ao descrever curvas para a direita, graças a duas câmaras que oferecem visibilidade adicional para as zonas traseira e lateral.

A câmara de marcha-atrás pode ser complementada com o sistema Flank Guard, com sensores que auxiliam manobras em espaços apertados.

O indicador de sobrecarga alerta o condutor quando o furgão está perto de atingir a capacidade máxima de carga útil.

Para tornar a utilização do Combo-e o mais prática possível, a plataforma OpelConnect, a aplicação myOpel e os Free2Move Services – marca de mobilidade da PSA – oferecem soluções especiais adequadas a veículos eléctricos.

Os sistemas Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro integram um ecrã táctil de oito polegadas, com integração de telemóveis via Apple CarPlay e Android Auto.

O novo Combo-e irá chegar aos concessionários no Outono, juntando-se ao Vivaro-e. Ainda neste ano está prevista a chegada do Movano-e.

Até 2024, a Opel irá contar, pelo menos com uma versão electrificada em cada modelo da sua gama de passageiros e de comerciais ligeiros.

