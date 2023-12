Novo Lancia Ypsilon replica visual do Pu+Ra… e já foi apanhado a ''nadar''!

A Lancia já tinha alertado que iria revelar o novo Ypsilon às "prestações" antes da apresentação oficial em Fevereiro, e não faltou à promessa.

Duas semanas passadas sobre a primeira imagem, foi mostrada esta quarta-feira a configuração frontal do compacto eléctrico.

Infelizmente, um acidente insólito na manhã do dia anterior, perto de uma fábrica da Stellantis em Sochaux, pôs a nu as principais linhas do modelo.

Segundo o diário francês L’Est Républicain, um modelo de pré-produção terá caído inadvertidamente num canal do rio Ródano sem causar vítimas.

Primeiro pensou-se que tinha sido roubado mas as imagens do fotógrafo amador Lionel Vadam mostram que se trata-se do novo "eléctrico" da Lancia.

Entrada na era eléctrica

A imagem oficial mostra uma inegável semelhança visual do novo Ypsilon com o Pu+Ra HPE, realçado pela grelha reinterpretada em três raios de luz.

O "cálice" luminoso quase que abraça a assinatura da marca que irá decorar, além do Ypsilon, mais dois novos modelos para o renascimento da marca.

Inspirada no mundo da moda, a nova simbologia "assina" a entrada da Lancia na nova era eléctrica, com a dianteira a replicar o Beta Montecarlo.

As letras foram elaboradas em aço inoxidável com acabamento acetinado, com a frente a ser em preto brilhante para melhor realçá-las.

Atrás percebem-se os farolins redondos inspirados no protótipo desportivo, assim como o logótipo da marca junto aos puxadores das portas traseiras.

O Lancia Ypsilon estreia-se em Fevereiro com o especial Cassina Limited Edition, série reservada a 1.906 exemplares numerados e certificados.

