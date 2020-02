Mitsubishi Space Star renovado por 12.350 euros

Dois anos após sofrer a primeira renovação estilística, o Mitsubishi Space Star é alvo de um novo facelift sobre o modelo original lançado em 2012.

Keep It Simple mantém-se como o lema condutor deste citadino compacto com cinco "verdadeiros" lugares, mantendo um perfil "descomplicado" face à complexidade dos modelos actuais do seu segmento.

No que respeita à renovação exterior, e à semelhança de toda a gama automóvel da Mitsubishi, no Space Star destaca-se a nova frente Dynamic Shield e os novos grupos ópticos dianteiros.

Na traseira ressaltam os farolins LED e o pára-choques, com um aspecto bem mais dinâmico fruto da integração de novos reflectores.

As jantes de liga leve de 15 polegadas dão o remate final para um design bem conseguido de um modelo que "cresceu" 50 mm, para os actuais 3845 mm de comprimento, mas sem reflexo no espaço interior disponível.

Dentro do habitáculo saltam à vista os novos revestimentos em tecido (pele e tecido na variante Connect Edition), acompanhado por um painel de instrumentos renovado, e a integração de novos comandos na consola central.

O novel Mitsubishi Space Star compreende de origem os principais sistemas de segurança, a saber: seis airbags, ABS com EBD, controlo de estabilidade e tracção, travagem de emergência, monitorização da pressão dos pneus e auxiliar no arranque em subida.

Os dispositivos de conectividade incluem Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth, com sistema de navegação TomTom na versão Connect Edition.

Equipado com o conhecido motor de três cilindros Mivec de 1.2 litros, com 80 cv de potência e 106 Nm de binário máximos, estará disponível no mercado nacional, a partir de Março, com um preço de "ataque" de 12.350 euros.

São menos 2.900 euros em relação ao preço original na versão equipada com transmissão manual de cinco velocidades, cujo escalonamento foi revisto, sendo de 14.600 euros (menos 1.850 euros) na variante com caixa automática CVT.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?