Contacto com a nova Mitsubishi L200 Strakar. Vale a pena?

A Mitsubishi apresentou a nova geração da L200, que entra na sua sexta geração, e nós já a conduzimos. Habituada a receber uma actualização a cada 10 anos, a nova L200 surge apenas 5 anos depois da versão anterior e isso tem uma explicação: estas alterações são bastante profundas e não um mero "facelift".

As diferenças mais óbvias residem na imagem, que agora integra o já conhecido Dynamic Shield na dianteira. Agora, esta solução visual passa a estar presente em todos os modelos da marca dos três diamantes.

Mas há mais. Os grupos ópticos foram totalmente redesenhados e surgem numa posição bastante mais elevada. A frente também está 40 mm mais alta, detalhe que ajuda a garantir um visual mais musculado.

As cavas das rodas deixaram de ser circulares e passaram a ser trapezoidais, para uma maior presença, e a traseira ganhou uma nova assinatura luminosa e uma nova tampa de acesso à zona de carga.

Imagem renovou-se e ganhou "músculo"

Mas se a imagem exterior já marca a diferença para o modelo anterior, é igualmente fácil encontrar novidades no habitáculo, ainda que a arquitectura geral tenha sido mantida. O volante é totalmente novo e recebeu comandos para controlar o ecrã central. O painel de instrumentos também é novo e a consola central foi toda revista.

Conduzimos a versão L200 Strakar na versão Intense – a única disponível nas variantes Strakar – e tivemos ao nosso dispor um ecrã central multimédia de 7 polegadas que agora é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto.

Novo motor respeita norma Euro6D

A nova Mitsubishi L200 abandonou o antigo bloco 2.5 e adoptou um novo motor 2.3 DI-D que já respeita as exigentes normas Euro6D. Esta motorização produz 150 cv de potência às 3500 rpm e oferece um binário máximo de 400 Nm (entre as 1750 e as 2250 rpm).

Este bloco pode ser associado a uma caixa manual de seis velocidades e a uma nova caixa automática de seis relações. Ainda assim, neste primeiro contacto por estradas nacionais só tivemos oportunidade de testar versões com transmissão manual.

Para esta nova L200 a Mitsubishi promete uma redução de consumos na ordem dos 10% (8,6l/100 km) e de emissões de 12% (231g/km). Estes valores de referência têm por base as versões equipadas com caixa manual. Para as versões com caixa automática a marca nipónica reivindica consumos médios de 9,7l/100 km) e emissões de Co2 de 254 g/km.

O motor renovado é mesmo uma das maiores novidades da mais recente geração da L200, mas está longe de ser a única. O chassis também recebeu importantes revisões, ainda que o esquema de molas helicoidais na dianteira e molas de lâmina na traseira se tenha mantido. Ainda assim, recebeu novos e maiores amortecedores, decisão que tem um impacto muito positivo no conforto desta L200 em estrada.

E fora de estrada, como se porta?

A L200 sempre se destacou pelos seus atributos fora de estrada e esta sexta geração não é diferente. É certo que este modelo também tem uma versão de apenas um eixo motriz, mas em Portugal a versão que tem mais expressão é mesmo a de tracção às quatro rodas. Existe um sistema Easy Select 4WD e outro Super-Select 4WD-II.

O primeiro, bastante mais convencional, conta com três modos possíveis: 2H (tracção às duas rodas), 4H (tracção às quatro rodas) e 4L (baixas). Para engrenar as baixas (4L) é necessário estancar o veículo, mas para activar o sistema 4WD podemos fazê-lo em movimento, até velocidades de 4WD, passando assim a ver o binário repartido de forma fixa entre os dois eixos.

Quanto ao sistema Super-Select 4WD-II, um pouco mais complexo, adiciona um diferencial central, permitindo assim que esta L200 se comporte como um 4WD permanente. O diferencial central pode ser bloqueado em modo 4HLc (altas), fazendo com que o binário seja transmitido de maneira fixa entre os dois eixos. Quanto ao modo 4LLc (baixas), só pode ser engrenado com o veículo parado e é mais indicado para situações de aderência mais difícil e em terrenos mais complicados.

Apesar disto tudo, importa dizer-lhe que de série, seja com o sistema Easy Select ou com o Super Select, é possível bloquear o diferencial traseiro através de um botão na consola central.

A Mitsubishi Portugal escolheu um percurso a ligar Lisboa a Grândola para este primeiro contacto da imprensa nacional com a nova L200 Strakar. Seguimos por auto-estrada durante a primeira parte do percurso e foi logo aí que esta "pick-up" começou por nos impressionar.

Mesmo a "rolar" a velocidades de 120 e 130 km/h, a L200 mostrou-se sempre muito confortável, muito estável e, acima de tudo, muito silenciosa. A marca nipónica fez um trabalho notável ao nível do isolamento acústico, já que ao habitáculo não chegam quase nenhuns ruídos aerodinâmicos e de rolamento.

A posição de condução elevada e a excelente visibilidade fazem com que esta L200 seja uma solução interessante para tiradas em auto-estrada, ainda assim, quando atacámos estradas em pior estado e com curvas mais agressivas, vieram ao de cima as limitações típicas de um automóvel desta tipologia.

A dianteira revelou-se responsiva e até bastante directa, mas os travões, apesar de maiores, obrigam a um pisar forte. Quanto à suspensão traseira, com molas de lâmina, continua a fazer dar-nos alguns saltos menos desejáveis.

Mas foi quando saímos de estrada e entrámos num estradão de terra e gravilha que a L200 se mostrou em casa. Apesar do desenho mais requintado, da evolução ao nível dos acabamentos e da maior oferta tecnológica, não há qualquer dúvida de que esta "pick-up" continua a não ter medo se "brincar" na lama. E isso são óptimas notícias!

Este motor é muito redondo e melhorou imenso ao nível dos regimes médios. Ainda assim, é importante andar sempre acima das 1500 rpm, caso contrário ficamos com a sensação de que falta algo mais. Mas se souber trabalhar com a caixa de velocidades não terá qualquer problema…

Quando chega?

A nova Mitsubishi L200 Strakar já está disponível em Portugal com dois tipos de cabina - Club e Dupla - e dois níveis de equipamento - Invite e Intense Strakar, esta última mais focada no lazer do que no trabalho.

A fiscalidade do nosso país obrigou a Mitsubishi a oferecer a versão de cabina dupla apenas com três lugares, optando por remover o assento traseiro do lado esquerdo, substituindo-o por uma caixa de ferramentas. Esta decisão revela-se bastante benéfica, sobretudo para empresas, por culpa da dedução do IVA e do ISV reduzido.

Que equipamento traz?

INVITE - O nível de equipamento Invite está disponível de série com vidros eléctricos à frente e atrás, espelhos retrovisores com regulação eléctrica, jantes de 16 polegadas, volante em pele com comandos do sistema multimédia, Cruise control e limitador de velocidade e ar condicionado manual.

INTENSE - O nível de equipamento Intense tem como ponto de partida o Invite e acrescenta-lhe faróis de nevoeiro, câmara traseira, ar condicionado automático, sensores de luz e de chuva, jantes de 18 polegadas, airbag de joelhos para o condutor, sistema de aviso de desvio de faixa, sistema de mitigação de colisão frontal e sistema de tracção Super Select 4WD-II.

A nova L200, na versão Strakar (Intense), tem preços a começar nos 32.900 euros da versão Cabine Club (caixa manual de 6 velocidades) e nos 35.150 euros da versão Cabine Dupla 3L (caixa manual de 6 velocidades). A versa equivalente a esta última, com caixa automática de 6 relações, custa 37.150 euros.

Em Portugal, a chegada ao mercado da sexta geração da L200 Strakar é celebrada com uma edição especial (limitada) First Edition. Disponível com Cabine Dupla 3L e caixa manual, conta com várias decorações específicas, como pode verificar na galeria de imagens acima. Esta edição está disponível com um preço de 40.700 euros.



Vale a pena?



A L200 contina a ser muito boa naquilo a que sempre se propôs: é muito versátil e é um verdadeiro "monstro" fora de estrada. Se a usar como carrinha de trabalho poderá usufruir diariamente destes atributos. Mas a grande novidade desta geração é a forma equilibrada e madura como esta proposta se afirma em estrada e em viagens mais longas. Está mais confortável do que nunca e as alterações feitas pelos engenheiros nipónicos na suspensão dianteira também se revelaram muito acertadas. Nós gostámos!