Mini renova-se e reforça distinção na estrada

O Mini mantém-se como um dos "clássicos" que se distingue, desde o seu lançamento em 2001, em qualquer estrada por onde passe.

Os modelos de três e cinco portas, e a variante descapotável, foram agora alvo de uma reactualização estética, mecânica e tecnológica, para acompanhar o evoluir dos tempos.

Estética mais afirmativa

O "novo" Mini, que chegará ao mercado já em Março, viu a frente ser revista com um nova grelha hexagonal do motor, que ganhou maior proeminência com a moldura em preto.

Os faróis LED, emoldurados a negro, são também novos, com as luzes diurnas a serem agora uma banda circular.

O pára-choques, que passa a ter a mesma cor da carroçaria, ganhou entradas de ar triangulares verticais onde antes estavam as luzes de presença.

Quando visto de lado, assinala-se a renovação dos contornos dos arcos das rodas e o redesenho dos guardas-lamas com "piscas" LED.

Atrás, o pára-choques também foi remodelado mas de uma forma muito subtil, com a luz de nevoeiro montada ao centro e por cima do escape duplo.

Os farolins foram restilizados, sendo agora de série, em todas as variantes do Mini, o padrão da bandeira britânica Union Jack.





O Mini continua a propor o tejadilho em cores diferentes das da carroçaria, salientando-se, no entanto, a criação de uma nova técnica de pintura que mistura vários tons.

Aplicado durante a produção de cada unidade, o Spray Tech oferece um acabamento especial que nunca é igual de carro para carro, garantindo uma nova exclusividade.

As tonalidades à escolha vão desde o azul San Marino até ao Jet Black, passando pelo Aqua perlado.





O leque de cores disponíveis para a carroçaria foi também reforçado com o acrescento do Island Blue e Rooftot Grey metalizados, e do amarelo Zesty.

Para rolar de forma mais distinta, estão ainda disponíveis cinco novos desenhos para as jantes.

Interior mais tecnológico

Olhando para o habitáculo, saltam de imediato à vista os revestimentos renovados com novos acabamentos, e a revisão estilística às saídas de ar.

O volante revestido a pele também é novo, podendo ser aquecido como opção, e é acompanhado por um novo painel de instrumentos digital de cinco polegadas nas versões mais equipadas.





O ecrã táctil digital ao centro passa a ser de 8,8 polegadas de série, destacando-se os gráficos mais modernos e as novas funcionalidades do sistema de infoentretenimento.

Motores são os mesmos

Sem qualquer alteração estão as motorizações do Mini renovado, o que significa que a entrada na gama continua a comportar o bloco de 1.5 litros e três cilindros, com potências de 75, 102 e 136 cv.

O motor de 2.0 litros e quatro cilindros equipa o Cooper S, com 178 cv, e o John Cooper Works, com 231 cv.





A variante eléctrica, equipada com a bateria de 32,6 kWh, mantém os 184 cv de potência e uma autonomia que varia entre 203 e 234 quilómetros.



De série é a caixa manual de seis velocidades para todas as variantes, que nas versões mais potentes pode ser substituída pela transmissão automática Steptronic de sete relações com dupla embraiagem.

Já o John Cooper Works pode ser equipado com uma caixa automática Steptronic com dupla embraiagem de oito velocidades.

Ressalta em todos os Mini a nova suspensão adaptativa para uma melhor eficácia no desempenho mas reforçando o nível de conforto dos ocupantes.

A nova gama Mini deverá chegarão mercado nacional no princípio da Primavera, embora não tenham sido adiantados preços para qualquer uma das variantes.

