A Primavera ainda está longe mas pode já preparar-se para recebê-la de cabelos ao vento ao volante do novo Mercedes-Benz CLE Cabrio.

Mercedes-Benz CLE redefine gozo de condução em modo descapotável

Tendo como base o coupé CLE, tem no visual expressivo, equipamento premium e tecnologia "inteligente" os principais trunfos para o maior prazer de condução.

Já com preços definidos para o nosso país, a gama é proposta nas variantes a gasolina e a gasóleo com tecnologia mild hybrid de 48 volts.

Elegância premium

Elegante e dinâmico quanto baste, o CLE Cabrio da Mercedes-Benz aposta no conforto absoluto para quatro pessoas em longas estiradas.

Com 4,85 metros de comprimento, por 1,86 de largura, 1,42 de altura, são os 2,87 metros de distância a assegurar espaço de sobra para quem viaja atrás.

São mais 7 cm para os joelhos e mais 2 cm ao nível dos ombros e dos cotovelos, o que o torna bem mais espaçoso do que o Classe C descapotável.

Com 295 litros na bagageira com a capota recolhida, essa capacidade sobe para os 385 litros com ela aberta, podendo ser aumentada se rebatidos os bancos traseiro.

Isolamento térmico e acústico

A capota de lona compreende uma estrutura multicamada de isolamento para o melhor conforto térmico em qualquer altura do ano.



Deixando o ruído do lado de fora, graças à sua composição, pode abrir ou fechar em andamento em 20 segundos, desde que não se passe dos 60 km/hora.

Aperfeiçoados e de série são os sistemas de deflexão de ar eléctrico AirCap e de aquecimento AirScarf quando a capota está baixada.

O deflector de ar no pára-brisas dirige o ar acima das cabeças dos ocupantes e o deflector atrás dos apoios de cabeça traseiros reduz a turbulência de forma mais eficiente.

Já o AirScarf aquece o ar que circula em torno do pescoço dos ocupantes dianteiros, mesmo nas condições de vento mais adversas.

Luxo notável a bordo

A bordo, o condutor é brindado com um painel de instrumentos, independente de 12,3 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia vertical de 11,9 polegadas.



E, para evitar o encandeamento quando a capota de lona está aberta, pode ser inclinado num ângulo de 15 a 40 graus por via eléctrica.

A sensação de elegância envolvente é reforçada por faixas de luz estendidas do posto de condução até aos bancos traseiros, passando pelas portas e painéis laterais.

Soma-se ainda o friso cromado ao longo do habitáculo, com o tabliê, a linha de cintura e a tampa do compartimento de arrumação da capota a serem revestidos em pele preta Nappa.

Os bancos dianteiros integrais, concebidos exclusivamente para o CLE, equipam altifalantes nos apoios de cabeça, combinados com o sistema de som Burmester 3D.

Para evitar o aquecimento excessivo dos bancos em pele no Verão, possuem um revestimento especial que reflecte os raios infravermelhos do sol.

A terceira geração do sistema de infoentretenimento MBUX permite utilizar aplicações como o TikTok, Zoom ou Audials.



Disponível como opção, inclui ainda rádio via internet, música em streaming e um pacote de dados de um operador de comunicações móveis seleccionado.

Afinações no ponto

O chassis do novo CLE Cabrio foi trabalhado de maneira a dar o maior prazer de condução nas estradas mais encurvadas.

A suspensão foi afinada para combinar uma condução confortável mas pode optar-se pela suspensão Dynamic Body Control para uma experiência de condução mais variada

A solução controla o amortecimento de cada roda segundo o modo de condução, da caixa de velocidades e da direcção, sem esquecer as condições do piso.

O Mercedes-Benz CLE Cabrio, nas variantes a gasolina e a gasóleo, já está disponível para encomenda no nosso país.

Versão Cilindrada Potência Binário Preço CLE Cabrio 200 1.999 cc 204 cv + 23 cv 320 Nm Desde 71.400 euros CLE Cabrio 220d 1.993 cc 197 cv + 23 cv 440 Nm Desde 74.500 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?