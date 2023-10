Mazda MX-30 em campanha a partir de 26.900 euros

Presente no Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico, que acontece no Porto no próximo fim de semana, a Mazda avança com uma campanha especial.

Um dos destaques da marca japonesa no evento será o eléctrico MX-30 e-Skyactiv, com um preço de partida de 26.900 euros.

Já com mil unidades vendidas no nosso país, o crossover urbano é alimentado por um motor eléctrico de 145 cv e 271 Nm.

A bateria de 35,5 kWh oferece uma autonomia até 200 quilómetros, sendo recarregável até 80% em cerca de 30 minutos a 50 kW em corrente contínua.

A sétima edição do Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico acontece na Alfândega do Porto entre 13 e 15 de Outubro

