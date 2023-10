Mazda Iconic SP: um convite de 370 cv ao prazer da condução

Será este coupé de dois lugares uma homenagem ao RX-7 ou simplesmente o sucessor do divertido MX-5?

Sem resposta à questão, vale a pena apreciar o Iconic SP, o protótipo híbrido plug-in que a Mazda estreou esta quarta-feira no salão automóvel de Tóquio.

Com os seus 4,18 metros de comprimento por 1,85 de largura e apenas 1,15 de altura, o desportivo inspira-se directamente no Vision Study Model da marca.

Maior do que o MX-5, essa ideia é reforçada pelos 2,59 metros que separam os dois eixos, mais 28 cm do que no roadster.

Elegância desportiva

A Mazda conseguiu criar um design elegante para este Iconic SP, com um capô baixo e dimensões muito compactas, realçado por uma grelha bem distinta.

Os faróis escamoteáveis e os farolins em forma de diagrama, assim como a pintura Viola Red, dão-lhe um visual vibrante e nada discreto na estrada.

Abrem-se as portas ligeiramente na vertical e aprecia-se um interior próprio de um desportivo, com um desenho minimalista mas com linhas muito fluidas.

Sobre a consola central estão os quatro botões de selecção de marchas que quase parecem derivados das teclas de uma máquina de escrever.



Atrás do volante está o painel de instrumentos digital, onde não falta o mostrador das forças G, e um pequeno ecrã para o sistema de infoentretenimento.

A Mazda adicionou costuras kakenui no tabliê e nos painéis das portas, bem como estofos em biofibra para os bancos.

Sensações brilhantes ao volante?

Sob o capô do icónico concept car esconde-se uma motorização híbrida de 370 cv, composta por um propulsor eléctrico e um motor a combustão de duplo rotor.

Uma tecnologia que está presente no renovado Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, com o motor a gasolina Wankel a servir apenas como gerador.

A ideia de um sistema eléctrico rotativo com dois rotores proporciona um motor altamente escalável e com uma disposição flexível.



Além disso, tem a capacidade de "queimar" uma variedade de combustíveis, como os sintéticos e o hidrogénio para permanecer neutro em carbono.

Certo é que a montagem do motor a combustão quase a meio do coupé permite-lhe ter um centro de gravidade muito baixo.

E, com uma distribuição de peso ideal de 50:50, adivinham-se sensações brilhantes ao volante.

Desconhecida é a capacidade da bateria, que no MX-30 e-Skyactiv R-EV tem 17,8 kWh, podendo chegar aos 85 quilómetros em condução 100% eléctrica.

"Nós adoramos o MX-5 e o mundo adora o MX-5", sublinhou Masahiro Moro, presidente da construtora na estreia do protótipo.

"Na era da electrificação, estamos determinados em manter viva a alegria de conduzir que o MX-5 representa".

