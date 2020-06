Mazda CX-30 e Mazda3 recebem motor a gasolina mais potente

Os Mazda CX-30 e Mazda3 viram a sua gama alargarda com a introdução de uma versão mais potente do motor a gasolina 2.0 Skyactiv-G, uma versão que a Mazda denomina como "high-power".

Este bloco de quatro cilindros atmosférico, de 2.0 litros, sofreu apenas algumas modificações ao nível do software, mas viu a potência subir dos 122 para os 150 cv. A fabricante de Hiroshima garante que também será possível obter mais binário disponível acima das 4000 rpm e reduzir as emissões. Para as versões de tracção dianteira e caixa manual de seis velocidades é possível reduzir as emissões de CO2 em 10 g/km.

Mais potência, melhores prestações. Os Mazda CX-30 e Mazda3 equipados com o novo bloco de 150 cv serão capazes de chegar aos 206 km/h e passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 9,1 segundos, por comparação com os 10,4 segundos e 197 km/h registados pelas versões de 122 cv.

Além do novo motor, o Mazda CX-30 - que nós já conduzimos - ainda recebeu o sistema "Smart Cargo" da fabricante japonesa, maximizando assim o aproveitamento da capacidade da bagageira, fixada nos 430 litros.

Quanto aos preços, importa dizer que a diferença entre as versões de 122 cv do Skyactiv-G de 2.0 litros e as de 150 cv é de 1000 euros. Quer o Mazda CX-30 quer o Mazda3 já se encontram disponíveis em Portugal com esta motorização e têm preços a começar nos 30.317 euros, para o CX-30, e nos 28.876 euros, para o Mazda3.



Tabela de preços:



Mazda CX-30 - Skyactiv-G 2.0 150 cv



Versão Emissões CO 2 Preço Evolve Pack i-Active 141 g/km 30 317 € Evolve AT* Pack i-Active 151 g/km 32 816 € Evolve AWD Pack i-Active 153 g/km 31 327 € Evolve Pack i-Active + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound 141 g/km 32 707 € Evolve AT Pack i-Active + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound 151 g/km 35 206 € Evolve AT AWD Pack i-Active + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound 165 g/km 36 199 € Evolve AWD Pack i-Active + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound 153 g/km 33 717 € Excellence 141 g/km 34 797 € Excellence AT 151 g/km 37 296 € Excellence AT AWD 165 g/km 38 289 € Excellence AWD 153 g/km 35 807 €

Mazda3 - Skyactiv-G 2.0 150 cv